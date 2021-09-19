السعودية.. جريح بطلق ناري في جدة والأمن يوقف الجاني

2021-09-19 / 11:29 صباحًا
1
هبة بريس _ وكالات

قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الأحد، إن “الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه”.

وفي التفاصيل فإن حادث إطلاق النار حصل “في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، نتيجة خلاف سابق بينهما”.

ونتج عن ذلك إصابة المعتدى عليه إصابة طفيفة، وحالته الصحية مستقرة، وفقا للمتحدث.

وتم ضبط السلاح المستخدم، وإيقاف الجاني، لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تحطم مروحيتين تابعتين لسلاح الجو الليبي

تحطم مروحيتين تابعتين لسلاح الجو الليبي

2021-09-19 / 5:41 مساءً
Photo of دمية “ميركل” تباع في ألمانيا بـ189 يورو (صورة)

دمية “ميركل” تباع في ألمانيا بـ189 يورو (صورة)

2021-09-19 / 3:48 مساءً
Photo of إغلاق فرنسا لدار نشر إسلامية بدعوى تعارضها مع قيم الغرب

إغلاق فرنسا لدار نشر إسلامية بدعوى تعارضها مع قيم…

2021-09-19 / 2:15 مساءً
Photo of الشرطة باستراليا تستخدم رذاذ الفلفل ضد امرأة مسنة أثناء احتجاجات

الشرطة باستراليا تستخدم رذاذ الفلفل ضد امرأة مسنة أثناء…

2021-09-19 / 10:49 صباحًا
Photo of إسرائيل تعتقل آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع

إسرائيل تعتقل آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من…

2021-09-19 / 9:04 صباحًا
Photo of أمريكي يطلق النار على “كائنات فضائية” رآها في موقف سيارات

أمريكي يطلق النار على “كائنات فضائية” رآها في موقف…

2021-09-18 / 11:43 مساءً
Photo of تونس ..مؤيدو قيس سعيد ومعارضوه وجها لوجه في شارع بورقيبة

تونس ..مؤيدو قيس سعيد ومعارضوه وجها لوجه في شارع…

2021-09-18 / 11:13 مساءً
Photo of فرنسا تتهم الولايات المتحدة وأستراليا بالكذب وتعلن عن “أزمة خطيرة”

فرنسا تتهم الولايات المتحدة وأستراليا بالكذب وتعلن عن “أزمة…

2021-09-18 / 9:53 مساءً
Photo of الجزائر تنكس الأعلام ل3 أيام حدادا على بوتفليقة

الجزائر تنكس الأعلام ل3 أيام حدادا على بوتفليقة

2021-09-18 / 8:32 مساءً
Photo of الجزائر.. السماح لسعيد بوتفليقة بالمشاركة في جنازة شقيقه

الجزائر.. السماح لسعيد بوتفليقة بالمشاركة في جنازة شقيقه

2021-09-18 / 5:48 مساءً

تعليق واحد

  1. هذه جماعة الإخوان المسلمين كالبان وليس طالبان داعش خرجت بحلة جديدة على السلطة المغربية أن تحذر منهم هذا الريسوني ليس بعالم هو داعية سوء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق