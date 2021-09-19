محلل سياسي يكشف عن اول الاختلافات بين مكونات التحالف الحكومي

2021-09-19 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

توقف المحلل السياسي عمر الشرقاوي عند اول الاختلافات المحتملة بين مكونات التحالف الحكومي” الاحرار، البام، الاستقلال”

وكشف عمر الشرقاوي ان الامر يتعلق ب ” ملف اساتذة اطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا “بالاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”

وقال الشرقاوي ان حزب الاستقلال رفع شعار ادماج هذه الفئة في النظام الأساسي للموظفين، بينما الاحرار والبام لم يلتزما بالادماج.

وتساءل الشرقاوي في اخر تدوينته الفيسبوكية ان كان حزب الاستقلال سيحترم التزامه؟.

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