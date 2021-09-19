العثماني لأعضاء الحزب..محطة 8 شتنبر ليست نهاية التاريخ
قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة ورئيس الحكومة المنتهية ولايته ، إن الحزب أمام منعطف مهم، قد نوجه فيه تساؤلات إلى ذاتنا واختياراتنا وبرامجنا، ونسائل سلوكاتنا وعلاقاتنا، ومهما كان، يقول المتحدث ذاته، لا ينبغي أبدا أن تخفت لدينا جذوة الإصلاح، أو أن تدخل إلينا نفسية الهزيمة.
وشدد العثماني في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، المنعقد امس السبت 18 شتنبر 2021، على أننا أمام محطة من محطات التدافع، وليست نهاية التاريخ، داعيا إلى التحلي بأعلى درجات التعاون لتجاوز ما وقع خلال هذه المحطة.
وعبر المتحدث ذاته عن اعتزازه بحزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي قدم تضحيات كبيرة وناضل، وبقي على العموم نقيا، وفيا لمبادئه ومنطلقاته، مشددا على أن الحزب ما يزال يشكل أمل قطاعات عديدة في المجتمع، وأنه اليوم يتوصل بطلبات جديدة للانخراط في الحزب.
واسترسل، معتزون بالانتماء لهذا الحزب الذي استمر شامة وسط الأحزاب السياسية، كما أني معتز بما قدمت لحزبي ولبلدي وفق جهدي، حيث تحملت ما تحملت لله، ولمصلحة الوطن، وفداء للمشروع الذي نؤمن به ونعمل له.
33 تعليقات
استحيوا من انفسكم ومن فضائحكم التي لانهاية لها حزبكم انتهى .وكما يقال (مشية بلا رجعة).
إن مشهدكم السياسي الآن أصبح أضحوكة.فاستحيوا من انفسكم وسارعوا في استقالتكم خير لكم
وهي حتى انت ولو طارت معزة
السيد العثماني اذ ناضل الحزب وقدم تضحيات كثيرة فلماذا هجروه المغاربة ونفروه ولجأوا الى حزب امينه عدو لهم حاربوه معنويا واقتصاديا اين الخلل (واش هاذ شي من ربي ولا من عبدو)
حقا انها ليست نهاية التاريخ ولكن نهاية الحزب
هي نهايتكم انشاء الله
ليست نهاية التاريخ ولكنها نهاية الحزب ههههه
حسب رأيي فإن السيد كان منطقيا مع نفسه والتصريحات التي كان يدلي بها خلال توليه منصب رئيس الحكومة خير دليل على ذلك كما انه بالرغم من كبرالمهام الني كانت ملقاة على عاتقه فقد تمكن من تجاوزها بأقل الخسائر لا سيما وان فترة نيابته تصادف مع اكبر جائحة يعرفها المغرب.
بل هي نهايتهم يا منافقين
ضعف شخصية العثماني و وزراء العدالة و التنمية هو سبب ما وصل اليه الحزب
لن تعودوا للحكومة مرة لسبب بسيط هو أن الشعب لم يعد يتق فيكم ولا في كلامكم مهما تكلمتم بل أصبح يكرهكم والدليل اعادكم الا مركز الصفر،وهاد هو مصيركم
والله اسي العثماني…قل لهم الناعورة ستدور مرة اخرى..ولاشيء يستحيل على الله سبحانه وتعالى…
حقيقة هي ليست نهاية التاريخ ولا العالم بل نهاية حزب بني على الكذب والخداع .المغاربةا عاقبوكم ويجب تقبل الصاع صاعين.فهموها مزيان