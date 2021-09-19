هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

هزة أرضية تضرب إقليم الدريوش

2021-09-19 / 9:17 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجة على سلم “ريشتر”، صباح اليوم الأحد، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الواحدة صباحا و31 دقيقة و46 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة سجلت على عمق 24 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.655 درجة شمالا، وخط الطول 3.517 درجة غربا

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