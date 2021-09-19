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طقس الإثنين .. سحب منخفضة خلال الصباح والليل

2021-09-19 / 8:47 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة و كتل ضبابية خلال الصباح و الليل بالقرب من السواحل الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، مع مرور سحب كثيفة بجنوب البلاد حيث الفرصة مهيأة لتزول زخات مطرية متفرقة.

وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمرکز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس و الجنوب الشرقي للبلاد مصحوبة بقطرات مطرية فضلا عن احتمال بروز رعد محلي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بوسط المملكة و قليلة السحب أو صافية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، و من القطاع الشمالي و أحيانا من الغرب بباقي ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و 24 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الأخری.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 30 و 36 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الممتدة غرب الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، و جنوبي الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و 27 درجة بالقرب من السواحل و بالمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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