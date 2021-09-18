أمريكي يطلق النار على “كائنات فضائية” رآها في موقف سيارات

2021-09-18 / 11:43 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شرطة ريتشموند الأمريكية أن “رجلا من ولاية كنتاكي أطلق عدة أعيرة نارية من نافذة فندق، ثم أخبرها أنه أطلق النار على كائنات فضائية في موقف السيارات التابع للفندق”.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك”، إن “صامويل ريدل، 55 عاما، قدم شرحا مفصلا لها بعد أن فتح النار في فندق في كينيلاند درايف، مما أدى إلى إخلاء النزلاء الذين أثار الذعر بينهم.

وأضافت أن “امرأة أغلقت على نفسها حمام غرفة الفندق عندما دوى إطلاق النار ولم تخرج إلا عندما حضرت إليها الشرطة وأخبرتها بأنه تمت السيطرة على الموقف”.

وأشارت إلى أنه “لم يصب أحد بأذى لكن الرصاص دخل إلى إحدى غرف الفندق وأصاب بضع سيارات في موقف بالفندق”.

وتابعت أن “عناصرها توصلوا إلى مطلق النار وألقوا القبض عليه وتبين أنه مدان سابق، وضبطوا بحوزته مسدسين وبندقية نصف آلية”.

ونقلت عن المتهم قوله إنه “لاحظ وجود كائنات فضائية في موقف السيارات وكان يطلق النار عليهم”.

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