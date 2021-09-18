تونس ..مؤيدو قيس سعيد ومعارضوه وجها لوجه في شارع بورقيبة

هبة بريس - وكالات

خرج المئات من المتظاهرين التونسيين اليوم السبت (18 شتنبر2021) إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان

وتجمع حوالي مائتين من المحتجين المعارضين للتدابير الاستثنائية أمام المسرح البلدي وسط الشارع الرئيسي للمطالبة برفع التجميد عن البرلمان وحماية الدستور. وهذا أول تحرك احتجاجي علني في الشارع لخصوم الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه قراراته يوم 25 يوليو الماضي. ورفعت في الوقفة لافتات مناوئة لسعيد ومتهمة الرئيس بالانقلاب على الدستور وتطالب بإنهاء التدابير الاستثنائية.

وقال محتج خمسيني قدم من حي الخضراء القريب من العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية: “كل يوم يمر يثبت من خلاله أن الرئيس سعيد يتخبط وقد دفع البلاد إلى المجهول، هو لا يملك أي تصور ويريد الاستفراد بالحكم”.

وشهدت الجهة المقابلة في الشارع توافد المئات أيضا من أنصار الرئيس سعيد يقدر عددهم بنحو 700 شخص، وفق ما عاينه مصور وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وصرخت محتجة وسط جموع من الشباب المؤيد لسعيد “يا قيس فعل القانون، لا غنوشي لا عبير نحن حددنا المصير”، وكال آخرون الشتائم لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ورددوا “إرحل”.

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