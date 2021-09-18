برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس لأسرة الراحل بوتفليقة

2021-09-18 / 10:46 مساءً
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هبة بريس -

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ومما جاء في برقية الملك” تلقينا بعميق التأثر نبأ وفاة المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تغمده الله بواسع رحمته وأسدل علية أردية غفرانه”.

وأعرب الملك ، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم “ومن خلالكم، لكافة أهلكم وذويكم، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا وتعاطفنا معكم في هذا الرزء الفادح، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلينه تبارك وتعالى أن يلهمكم أجمل الصبر وأوفى العزاء”.

وتابع جلالة الملك “وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم، لندعو الله العلي القدير أن يجزل ثواب الفقيد المبرور، وأن يسكنه فسيح جنانه، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان “.

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