اختفاء 3 مغاربة خلال محاولة للوصول سباحة إلى سبتة المحتلة

هبة بريس - طنجة

قالت وسائل اعلام بسبتة المحتلة أن 3 مغاربة بينهم قاصرين ، قد اختفوا عن الأنظار خلال محاولات لدخول الثغر السليب سباحة عبر شاطئ الفنيدق .

وأضافت المصادر ذاتها أن قاصرين اختفيا عن الأنظار منذ غشت الماضي بعد ابحارهما نحو سبتة المحتلة في حين اختفى منذ يوم الإثنين الماضي شاب مغربي يُدعى أسامة الحمومي ولم يظهر له آثر إلى حد الساعة.

وقالت الصحافة الإسبانية في سبتة، أن أسر هؤلاء الأشخاص اتصلوا بالمصالح الأمنية بسبتة لكن لم يتوصلوا بأي معلومات عنهم إلى حد الساعة.

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