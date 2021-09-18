الملك محمد السادس يعزي الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة

هبة بريس - الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فخامة السيد عبد المجيد تبون ، وذلك على إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “علمت، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله، رئيس الجمهورية السابق، المرحوم عبد العزيز بوتفليقة تغمده الله بواسع رحمته”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الجزائري ومن خلاله لعائلة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق ، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، “داعيا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الراحل الكبير بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه”.

وأكد جلالة الملك “كما أستحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة . كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث”.

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