بدا مُتعبا … الانفصالي غالي يظهر بمخيمات الرابوني

هبة بريس - الرباط

ظهر اليوم السبت 18 شتنبر ، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية ، ابراهيم غالي، بمخيمات تندوف ، وذلك بعد ان اختفى عن الأنظار منذ عودته من اسبانيا التي دخلها متنكرا للعلاج تحت اسم بنبطوش وقضائه لفترة نقاهة بالجزائر .

وبدا ابراهيم غالي متعبا وهو يجاهد الخطوة تلوى الأخرى بمخيمات الرابوني التي عاشت على وقع صفيح ساخن منذ أيام بعد أن ثار عدد من المحتجزين ضد سياسة القمع التي تنتهجها ميلشيات البوليساريو أمام تلاشي الأطروحة الانفصالية وتبدد أوهام جمهورية الخيام البالية التي لازالت قائمة فقط في مخيلة غالي وأمثاله .

جدير بالذكر أن مقتل أبو الوليد الصحراوي في غارة فرنسية بمالي أكد تواطئ جبهة البوليساريو مع الجماعات الارهابية بمنطقة الساحل والصحراء وهو مايشكل تهديدا أمنيا حقيقا على الأمن الاقليمي والدولي .

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