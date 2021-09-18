الجزائر تنكس الأعلام ل3 أيام حدادا على بوتفليقة
هبة بريس - وكالات
أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، تنكيس الأعلام في عموم البلاد ثلاثة أيام، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.
وقالت الرئاسة، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة تنكيس العلم الوطني”.
وأوضحت أن “التنكيس يستمر ثلاثة أيام ابتداء من اليوم (السبت) عبر كامل التراب الوطني”.
ومساء الجمعة، أعلنت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، وفاة الرئيس السابق بوتفليقة.
وتأتي وفاة بوتفليقة بعد عامين ونصف من انتفاضة شعبية أطاحت به في أبريل 2019، عقب إعلان ترشحه حينها لولاية رئاسية خامسة.
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13 تعليقات
ويجب عليهم كنس العقول ايضا
من الأصول ان تقوم الجزائر بالحداد ثلات ايام. وهذا من شيم الأخلاق.
قل إذا اصباتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.تعازينا الحارة الى الشعب الجزائري الشقيق لوفاة الرئيس السابق عزيز بوتفليقة.
المجرمون يموتون،الواحد تلو الاخر والمغرب،٥ي،صحراءه والصحراء،في مغربها،وهذا،اللءيم،المسمى بوتخريقة،هوسبب انهيار،المغرب،العربي،رغم،انه،ازداد،وكبر في المغرب انه لايستحق،ان تنكس الإعلام ولاحتى الجنازة،يمشيو،فيها والضاهر الذين سيتقدمون،الجنازة،سيتبعونه الواحد تلو الاخر ولا عزاء،مع اعداء،المغرب الشريف
بعد معانات من المرض الجزائر تودع الرئيس السابق عزيز بوتفليقة رحمة الله عليه إن لله وإن إليه راجعون.
مهما كانت أفعاله سيئة فالله سبحانه وتعالى هو من سيحاسبه على ذالك إن لله وإن إليه راجعون ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اننا نحسن الجوار والجزائر والمغرب بلدين شقيقين فنرفع احر التعازي والمواساة إلى الشعب الجزائري الشقيق في وفاتي رئيسهم السابق عزيز بوتفليقة رحمة الله عليه .
لا أظن أن النظام الجزائري كان يحب هذآ الرئيس ليقوم بالحداد تلاثة أيام إنها مجر بروطوكولات فقد لاضهار للعالم أنه نظام متسامح لماذا هذه العفوية وهذا النفاق والكذب.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون.
أتى اجلهم لايستاخرون ساعة ولا يستقدمون.صدق الله العظيم.فاتى أجله واليوم تودع الجزائر بدموع حزينة الرئيس السابق عزيز بوتفليقة نطلبوا له المغفرة والرحم
إنها خسارة للشعب الجزائري في فقدانهم لهذا الرئيس السابق عزيز بوتفليقة التي استمرت رئاسته عشرين سنة.رحمه الله واسكنه فيسح جناته يارب ورزق اهليه الصبر والسلوان.
سيحاسب على ما فعلته يداه وما قدمه الحائرين من قسوة القلب ونزيف الدماء والحكرة وحسبي الله ونعم الوكيل فيه ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لأنه الآن بين يدي الخالق الذي لا يظلم أحدا كل ذي حق حقه.