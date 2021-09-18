الجزائر تنكس الأعلام ل3 أيام حدادا على بوتفليقة

هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، تنكيس الأعلام في عموم البلاد ثلاثة أيام، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وقالت الرئاسة، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة تنكيس العلم الوطني”.

وأوضحت أن “التنكيس يستمر ثلاثة أيام ابتداء من اليوم (السبت) عبر كامل التراب الوطني”.

ومساء الجمعة، أعلنت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، وفاة الرئيس السابق بوتفليقة.

وتأتي وفاة بوتفليقة بعد عامين ونصف من انتفاضة شعبية أطاحت به في أبريل 2019، عقب إعلان ترشحه حينها لولاية رئاسية خامسة.

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