ماء العينين :نحتاج قيادة تخرج البيجيدي من غرفة الانعاش وحالة الغيبوبة

هبة بريس - الرباط

وصفت القيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، الوضع الحالي للبيجيدي يوجد في غرفة الانعاش ويحتاج الى تدخل استعجالي لاسعافه من واخراجه من حالة الغيبوبة .

وقالت ماء العينين في تدوينة لها على حسابها بموقع “فايسبوك إن المجلس الوطني لحزب البيجيدي “لا يمكنه الخوض كثيرا في نقاش لا يمتلك أدواته اليوم، خاصة ما يتعلق بالاستشراف في القضايا السياسية والفكرية” مضيفة أنه “لا يجب أن يتبنى خطاب التصعيد والهروب إلى الأمام بالإغراق في تفسير هزيمة الحزب بالعوامل الخارجية، لأن أغلبها غير جديد، بينما يكمن الجديد كل الجديد في العوامل الداخلية والعجز المريع في قراءة التاريخ وتجارب من قبلنا بدعوى أننا نشكل استثناء فإذا بنا نهوي أسرع منهم وبطريقة أسوأ”، حسب تعبيرها.

وتابعت القيادية البارزة في حزب المصباح قائلة“المجلس الوطني مدعو لطرح سؤال المستقبل والإجابة سريعا، لأن الحزب في غرفة الإنعاش ويحتاج إلى تدخل عاجل قد ينجح في إسعافه وقد يرديه جثة هامدة ولو عاشت بتنفس اصطناعي (تجارب الآخرين مرة أخرى)، واستعجالية التدخل للإنعاش لا تترك وقتا للتفكير العميق والنقاش الفكري وصياغة الأطروحات، لأن ذلك يحتاج وقتا ومجهودا وعقولا وجوا سليما، لذلك أتصور أن المجلس الوطني مدعو أولا “للمصادقة السياسية” على استقالة القيادة الحالية التي اعترفت بمسؤوليتها وقدمت استقالتها وأعفت كل من سيحاول نزع المسؤولية عنها في تدبير مرحلة أفضت إلى شبه دمار”.

ودعت ماء العينين الى أنه “يجب أن يقرر تنظيم مؤتمر وطني استثنائي عاجل كما هو مطروح على جدول أعماله ينعقد بنفس شروط المؤتمر العادي الأخير، ينتخب أمينا عاما وقيادة قوية تملك شرعية التجميع وتحظى بثقة أغلبية أعضاء الحزب المصابين بالإحباط والحيرة، قيادة بعقل كبير وأفق مستوعب، لها القدرة على الخروج بالحزب من غرفة الإنعاش وحالة الغيبوبة التي يعيشها، قيادة يتم التعاقد معها على التهييء لمؤتمر عادي في ظرف زمني مريح ينكب على ما هو ضروري من مراجعات ونقد وتطارح للأفكار مع الإنصات الحقيقي لنبض الأعضاء والمتعاطفين ومن احتضنوا الحزب طويلا قبل أن يتخلوا عنه، لأن الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هو أن ما كنا نسميه “النواة الصلبة” الثابتة التي تصوت للحزب في كل الظروف، لم تعد بتلك الصلابة والثبات المتصورين، وأنها لم تتوجه لصناديق الاقتراع، وإن كنا لا نزال نشك في ذلك، فلنلتفت إلى عائلاتنا وأصدقائنا ولنعترف كم من المجهود بذلناه هذه المرة لإقناع بعضهم بالتصويت، وكم فشلنا في إقناع البعض الآخر…”.

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