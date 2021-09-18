ماء العينين :نحتاج قيادة تخرج البيجيدي من غرفة الانعاش وحالة الغيبوبة
وصفت القيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، الوضع الحالي للبيجيدي يوجد في غرفة الانعاش ويحتاج الى تدخل استعجالي لاسعافه من واخراجه من حالة الغيبوبة .
وقالت ماء العينين في تدوينة لها على حسابها بموقع “فايسبوك إن المجلس الوطني لحزب البيجيدي “لا يمكنه الخوض كثيرا في نقاش لا يمتلك أدواته اليوم، خاصة ما يتعلق بالاستشراف في القضايا السياسية والفكرية” مضيفة أنه “لا يجب أن يتبنى خطاب التصعيد والهروب إلى الأمام بالإغراق في تفسير هزيمة الحزب بالعوامل الخارجية، لأن أغلبها غير جديد، بينما يكمن الجديد كل الجديد في العوامل الداخلية والعجز المريع في قراءة التاريخ وتجارب من قبلنا بدعوى أننا نشكل استثناء فإذا بنا نهوي أسرع منهم وبطريقة أسوأ”، حسب تعبيرها.
وتابعت القيادية البارزة في حزب المصباح قائلة“المجلس الوطني مدعو لطرح سؤال المستقبل والإجابة سريعا، لأن الحزب في غرفة الإنعاش ويحتاج إلى تدخل عاجل قد ينجح في إسعافه وقد يرديه جثة هامدة ولو عاشت بتنفس اصطناعي (تجارب الآخرين مرة أخرى)، واستعجالية التدخل للإنعاش لا تترك وقتا للتفكير العميق والنقاش الفكري وصياغة الأطروحات، لأن ذلك يحتاج وقتا ومجهودا وعقولا وجوا سليما، لذلك أتصور أن المجلس الوطني مدعو أولا “للمصادقة السياسية” على استقالة القيادة الحالية التي اعترفت بمسؤوليتها وقدمت استقالتها وأعفت كل من سيحاول نزع المسؤولية عنها في تدبير مرحلة أفضت إلى شبه دمار”.
ودعت ماء العينين الى أنه “يجب أن يقرر تنظيم مؤتمر وطني استثنائي عاجل كما هو مطروح على جدول أعماله ينعقد بنفس شروط المؤتمر العادي الأخير، ينتخب أمينا عاما وقيادة قوية تملك شرعية التجميع وتحظى بثقة أغلبية أعضاء الحزب المصابين بالإحباط والحيرة، قيادة بعقل كبير وأفق مستوعب، لها القدرة على الخروج بالحزب من غرفة الإنعاش وحالة الغيبوبة التي يعيشها، قيادة يتم التعاقد معها على التهييء لمؤتمر عادي في ظرف زمني مريح ينكب على ما هو ضروري من مراجعات ونقد وتطارح للأفكار مع الإنصات الحقيقي لنبض الأعضاء والمتعاطفين ومن احتضنوا الحزب طويلا قبل أن يتخلوا عنه، لأن الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هو أن ما كنا نسميه “النواة الصلبة” الثابتة التي تصوت للحزب في كل الظروف، لم تعد بتلك الصلابة والثبات المتصورين، وأنها لم تتوجه لصناديق الاقتراع، وإن كنا لا نزال نشك في ذلك، فلنلتفت إلى عائلاتنا وأصدقائنا ولنعترف كم من المجهود بذلناه هذه المرة لإقناع بعضهم بالتصويت، وكم فشلنا في إقناع البعض الآخر…”.
5 تعليقات
ومن أدخله الإنعاش؟؟
اللهم اولئك الذين لايحترمون دينهم ويتجولون ليلا في
Moulin Rouge
أو الذين يتجولان ليلا مع حبيباتهم أو الذين أعمتهم المناصب والنقوذ وتنكروا لدينهم والتزاماتهم ونسوا أن السياسة أخلاق
أو الذين إنزعجوا لام خرج المغاربة للتظاهر فأطل عليهم وزير من البيجيدي يطالب بإدخالهم للحبس وآخر تظاهر ضدهم
أو الذين انبطحوا في كل شيء ولكل شيء وكان همهم ليس الشعب بل أصبحوت ضده في كل شيء
الجواب عندكم كي تُخرجوا الحزب من النعاش
هو أن تسائلوا انفسكم: هل حقا كنتم تحبون الفقراء هم حقا مازلتم تفكرون غرغرة بطونهم كما كنتم تفكرون من قبل في خطاباتكم الرنانة
هو أن تسألوا انفسكم: هل حل بكم سخط من الله
اتركوا العاطفة بعيدا وقارنوا كيف كنتم من قبل وكيف أصبحتم وأن الله كان معكم في الأول وتخلى عنكم سبحانه لأنكم أعطيتم الفقراء ظهوركم
إلى مزبلة،التاريخ،،ايها المنافقون،والمنافقات، هل حزبكم،هو الذي يصلي فقط الاحزاب المغربية كلهم مسلمون وكلهم يصلون فلماذا تسمون حزبكم،بالحزب الإسلامي وكاءن،الاخرين كفار،لا نريدكم،٩تى في المعارضة،،والحر بالغمزة دوزتو،11،سنة،في الحكومة ولم تقدموا اي شيء إيجابي لهذا البلد بل بالعكس افقرتم هذا الشعب وشلامايتقال،ولكن كفى، المغربة عاقو،وفاقو وضربوكم،الضربة القاتلة وليست الضربة القاضية،لأن الضربة،القاضية كيفيق،مولاها من بعد اما الضربة القاتلة،لايفيق مولاها،مت بعد .
نراك في باريس،
قِمة أحلامك، وأهدافك..في عيد النوال المقدس عند أمثالك..أما حقيقتكم فقد بانت..وأما الحقيقة التي لاتملكو الشجاعة لقولها، قد عرفناها، قبل ماتدخلوبالزور وتخرجو بالزور..
هادي دائما كانلقاها هنا …. واش شاريا هاد لبلاصا … وزايداها بالتعفار … بحاليلا هازا السما بصبعها …. سيري لباريز آبنيتي وديري اللي بغيتي من عندي … ما بقاليك علاش تحشمو ولا علاش تحشموا … تورقتوا ياتجار الدين ….
ما اصابكم هو ما اصاب شارون المتطرف مات سريريا عدة سنوات حتى انتهى عمره