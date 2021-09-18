الحموشي يتفاعل مع فيديو “هبة بريس” ويأمر بالتحقيق في تواطؤ أمنيين مع مواطن ضد آخرين
أكد مصدر أمني مطلع، أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي تفاعل، بشكل جدي، مع شكاية بعض ساكنة حي ” بين المدن” بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، والتي يتظلمون فيها من تصرفات أحد جيرانهم وتواطئه المفترض مع بعض عناصر الشرطة.
وشدد ذات المصدر، على أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كلف والي أمن الدار البيضاء بتعيين لجنة بحث للتحقق من جميع الاتهامات المنسوبة لموظفي الشرطة، والتي تنسب لهم إخلالهم بواجب الحياد والتجرّد وانحيازهم المفترض للجار المشتكى به.
وكان موقع “هبة بريس” قد نشر شريط فيديو يتضمن تصريحات لعدد من ساكنة حي “بين المدن” بمنطقة الفداء بالدار البيضاء، والتي يشتكون فيها من تصرفات أحد الجيران الذي يتهمونه باحتلال الملك العام، كما يتظلمون فيها مما اعتبروه “تواطؤ لدورية للشرطة مع المشتكى به”، وهي الاتهامات التي تفاعل معها المدير العام بشكل سريع، وأعطى تعليماته بالتحقق منها وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج البحث.
2 تعليقات
يشهد الله اننا نثق في شخص السيد الحموشي منذ تعيينه على راس مؤسسة الامن الوطني ومردوديته على أرض الواقع. لكن مايحز في انفسنا كساكنة حي السعادة بإقليم العيون الساقيه الحمراء وجود نقط سوداء لبيع جميع انواع المخدرات والخمور مما جعل الساكنه تفكر فبيع منازالها والانتقال إلى اماكن تسودها الطمأنينة.ومع حلول سواد كل الليل يبدأ العراك بجميع انواع السيوف .الا نحمل المسؤوليه لجميع المصالح الامنيه وعلى رأسها ممثلي النيابه العامه بالاقليم.ولايفوتني ان اشكر هذا المنبر الشريف.
الحق يعلو ولايعلا عليه ايها المتوكلون،على،العباد توكلوا على،الله ايها الا٦بياء، واش،غير لمصاحب بوليسي يتجبر،عل الناس وييضلم،ع
عليهم،،ماهذه الافكار،ايها الاغبياء ان الله ٩رم الضلم ٧لى،نفسه،وانتم تحللون الضلم على،أنفسكم بمجرد صاحبك كوميسير،أو قاضي او وكيل الله،يهذي،ماخلق وهذا،راجع،الى سوء التربية،الابوية،