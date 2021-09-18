الحموشي يتفاعل مع فيديو “هبة بريس” ويأمر بالتحقيق في تواطؤ أمنيين مع مواطن ضد آخرين

هبة بريس -الرباط

أكد مصدر أمني مطلع، أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي تفاعل، بشكل جدي، مع شكاية بعض ساكنة حي ” بين المدن” بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، والتي يتظلمون فيها من تصرفات أحد جيرانهم وتواطئه المفترض مع بعض عناصر الشرطة.

وشدد ذات المصدر، على أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كلف والي أمن الدار البيضاء بتعيين لجنة بحث للتحقق من جميع الاتهامات المنسوبة لموظفي الشرطة، والتي تنسب لهم إخلالهم بواجب الحياد والتجرّد وانحيازهم المفترض للجار المشتكى به.

وكان موقع “هبة بريس” قد نشر شريط فيديو يتضمن تصريحات لعدد من ساكنة حي “بين المدن” بمنطقة الفداء بالدار البيضاء، والتي يشتكون فيها من تصرفات أحد الجيران الذي يتهمونه باحتلال الملك العام، كما يتظلمون فيها مما اعتبروه “تواطؤ لدورية للشرطة مع المشتكى به”، وهي الاتهامات التي تفاعل معها المدير العام بشكل سريع، وأعطى تعليماته بالتحقق منها وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج البحث.

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