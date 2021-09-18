الحموشي يتفاعل مع فيديو “هبة بريس” ويأمر بالتحقيق في تواطؤ أمنيين مع مواطن ضد آخرين

2021-09-18 / 7:23 مساءً
2
هبة بريس -الرباط

أكد مصدر أمني مطلع، أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي تفاعل، بشكل جدي، مع شكاية بعض ساكنة حي ” بين المدن” بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، والتي يتظلمون فيها من تصرفات أحد جيرانهم وتواطئه المفترض مع بعض عناصر الشرطة.

وشدد ذات المصدر، على أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كلف والي أمن الدار البيضاء بتعيين لجنة بحث للتحقق من جميع الاتهامات المنسوبة لموظفي الشرطة، والتي تنسب لهم إخلالهم بواجب الحياد والتجرّد وانحيازهم المفترض للجار المشتكى به.

وكان موقع “هبة بريس” قد نشر شريط فيديو يتضمن تصريحات لعدد من ساكنة حي “بين المدن” بمنطقة الفداء بالدار البيضاء، والتي يشتكون فيها من تصرفات أحد الجيران الذي يتهمونه باحتلال الملك العام، كما يتظلمون فيها مما اعتبروه “تواطؤ لدورية للشرطة مع المشتكى به”، وهي الاتهامات التي تفاعل معها المدير العام بشكل سريع، وأعطى تعليماته بالتحقق منها وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج البحث.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of اختفاء 3 مغاربة خلال محاولة للوصول سباحة إلى سبتة المحتلة

اختفاء 3 مغاربة خلال محاولة للوصول سباحة إلى سبتة…

2021-09-18 / 10:34 مساءً
Photo of احباط عملية تهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة بميناء طنجة المتوسط

احباط عملية تهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة بميناء…

2021-09-18 / 8:07 مساءً
Photo of إتلاف أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا بالداخلة

إتلاف أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا بالداخلة

2021-09-18 / 7:48 مساءً
Photo of انتخاب مجلس الهراويين…حرب وهمجية وأسلحة بيضاء واعتداء على الصحافيين

انتخاب مجلس الهراويين…حرب وهمجية وأسلحة بيضاء واعتداء على الصحافيين

2021-09-18 / 6:45 مساءً
Photo of متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا..وفاة سعيد بنصغير الاعلامي بـ”ميدي1″

متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا..وفاة سعيد بنصغير الاعلامي بـ”ميدي1″

2021-09-18 / 6:14 مساءً
Photo of تسجيل 2291 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 2291 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-18 / 5:12 مساءً
Photo of التحقيق مع شرطيين متورطين في قضية ارتشاء وابتزاز بالقنيطرة

التحقيق مع شرطيين متورطين في قضية ارتشاء وابتزاز بالقنيطرة

2021-09-18 / 4:14 مساءً
Photo of بآسفي والبيضاء.. الحموشي يؤشر على تعيينات بمناصب المسؤولية

بآسفي والبيضاء.. الحموشي يؤشر على تعيينات بمناصب المسؤولية

2021-09-18 / 12:59 مساءً
Photo of المغرب يتألق في 4 مسابقات دولية في مجال الاختراع

المغرب يتألق في 4 مسابقات دولية في مجال الاختراع

2021-09-18 / 10:56 صباحًا
Photo of طقس السبت.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-18 / 9:09 صباحًا

‫2 تعليقات

  1. يشهد الله اننا نثق في شخص السيد الحموشي منذ تعيينه على راس مؤسسة الامن الوطني ومردوديته على أرض الواقع. لكن مايحز في انفسنا كساكنة حي السعادة بإقليم العيون الساقيه الحمراء وجود نقط سوداء لبيع جميع انواع المخدرات والخمور مما جعل الساكنه تفكر فبيع منازالها والانتقال إلى اماكن تسودها الطمأنينة.ومع حلول سواد كل الليل يبدأ العراك بجميع انواع السيوف .الا نحمل المسؤوليه لجميع المصالح الامنيه وعلى رأسها ممثلي النيابه العامه بالاقليم.ولايفوتني ان اشكر هذا المنبر الشريف.

  2. الحق يعلو ولايعلا عليه ايها المتوكلون،على،العباد توكلوا على،الله ايها الا٦بياء، واش،غير لمصاحب بوليسي يتجبر،عل الناس وييضلم،ع
    عليهم،،ماهذه الافكار،ايها الاغبياء ان الله ٩رم الضلم ٧لى،نفسه،وانتم تحللون الضلم على،أنفسكم بمجرد صاحبك كوميسير،أو قاضي او وكيل الله،يهذي،ماخلق وهذا،راجع،الى سوء التربية،الابوية،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق