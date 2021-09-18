إعادة انتخاب السفياني رئيسا لجماعة شفشاون

2021-09-18 / 7:01 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

أنتخب بشكل رسمي صباح اليوم السبت بتاريخ 18 شتنبر الجاري محمد السفياني عن حزب الاستقلال رئيسا للمجلس البلدي بشفشاون.

وحصل محمد السفياني، الذي ترأس جماعة شفشاون للولايتين السابقتين، على أصوات 27 صوتا من أصل 30 عضوا يشكلون مجلس جماعة شفشاون، بينما امتنع عضوان عن التصويت، وغاب العضو الآخر.

وكان السفياني قد التحق قُبيل الإنتخابات بحزب الإستقلال بعدما استقال من حزب العدالة والتنمية.

وجاءت تشكيلة المكتب المسير الجديد لجماعة شفشاون كالآتي:

النائبة الأولى : اعتماد الكوزي
النائب الثاني : محمد الغرناطي
النائبة الثالثة : حنان أفاسي الادريسي
النائب الرابع : عبد الغني أغزال
النائب الخامس : مولاي عمر سيخت
النائب السادس: عزيز الحساني
كاتب المجلس : إسماعيل البشير العلمي
نائبة كاتبة المجلس : فاطمة المقنين

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