متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا..وفاة سعيد بنصغير الاعلامي بـ”ميدي1″

هبة بريس - مكتب طنجة

توفي اليوم السبت، الإعلامي بإذاعة البحر الأبيض المتوسط “ميدي1″، سعيد بنصغير، متأصرا بمضاعفات اصابته بفيروس كورورنا .

ونعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفاة “الزميل سعيد بنصغير، قيدوم الصحافيين بإذاعة البحر الأبيض المتوسط ميدي1، عن عمر يناهز 64 سنة، بعد معاناته مع المرض إثر إصابته بفيروس كوفيد 19”.

وتقدم أعضاء النقابة ب”خالص العزاء لعائلة الفقيد، راجين من الحي القيوم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

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