فاس.. انتخاب” رشيد الفايق” رئيسا لجماعة اولاد طيب

2021-09-18 / 5:54 مساءً
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ع محياوي - هبة بريس

جرى صباح اليوم السبت 18 شتنبر 2021، انتخاب رشيد الفايق، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، رئيسا للجماعة القروية أولاد الطيب، بالأغلبية المطلقة كالعادة بدون منازع.

هذا فقد صوت على رشيد الفايق كل الأعضاء المشكلين للمجلس ، واختار الفايق فريقا ينوب عنه، المتمثل في:
رشيد الفائق : رئيس المجلس
أحمد جواز:. نائب الأول
سفيق منتصر: نائب الثاني
مرتضى عبد اللطيف: نائب الثالث
بوشتى رايحب: نائب الرابع
حميد حمودة: نائب الخامس
مشعل أحمد: نائب السادس

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