تحالف حزبي رباعي يرسم ملامح تشكيل المجالس المنتخبة بطنجة

2021-09-18 / 6:03 مساءً
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

أعلن حزب الاتحاد الدستوري، اليوم السبت، رسميا انضمامه للتحالف الحزبي الثلاثي المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بالاضافة الى حزب الاستقلال بهدف تشكيل المجالس المنتخبة .

وبحسب بلاغ مشترك للأحزاب الأربعة فقد تم الاتفاق على الالتزام بالتعاون على تشكيل هاته المجالس، وكذا التعاون مع باقي الأحزاب التي تم التواصل معها، فضلا عن تعهدها على ارساء قواعد الحكامة والنزاهة والفعالية لتسيير المجالس المذكورة .

وبهذا التحالف الحزبي يضمن حزب الأصالة والمعاصرة منصب عمودية مدينة طنجة بينما سيترأس حزب التجمع الوطني للاحرار جهة الشمال ، فيما نص بلاغ صادر عن التحالف الثلاثي من قبل على أن يترأس الاستقلال مجلس عمالة طنجة -أصيلة .

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