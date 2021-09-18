انتخاب عبد الواحد الشاعر رئيسا لجماعة المضيق

2021-09-18 / 5:27 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

انتخب يومه السبت، عبد الواحد الشاعر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا جديدا لجماعة المضيق، خلفا للرئيس السابق “التجمعي” أمحمد المرابط السوسي.

و حصل “الاتحادي” عبد الواحد الشاعر على 28 صوتا، فيما امتنع أربع مستشارين عن التصويت.

وجاء انتخاب عبد الواحد الشاعر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا للجماعة الترابية المضيق، بعد تحالف كل من الأحزاب السياسية التالية: الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والبيئة والتنمية المستدامة، والاشتراكي الموحد.

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