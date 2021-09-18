تسجيل 2291 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2291 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 918.126 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة ليصل العدد إلى 13.876.

كما تم التأكد من 3491 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 880.091.

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