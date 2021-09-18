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برنامج تيسير يفرج عن مستحقات المرحلة الثانية

2021-09-18 / 4:50 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عملية التحويل المالي الثاني لبرنامج “تيسير” ابتداء من 05 أكتوبر إلى غاية 05 نونبر 2021 علما أن هذا التحويل المالي يخص المرحلة الثانية للتحويلات المالية التي تشمل الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2021.

العملية تأتي في إطار تنفيذ مخطط التحويلات المالية المشروطة لبرنامج “تيسير” برسم الموسم الدراسي 2020-2021، و ذلك بعد توصل الوزارة بالاعتمادات المالية من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبناء على الاجتماعات التنسيقية التي تمت في هذا الصدد مع مسؤولين من مؤسسة “بريد بنك” التي تشرف على تنفيذ التحويلات المالية للبرنامج.

ودعت الوزارة إلى ضمان ظروف مواتية لتنفيذ هذا التحويل المالي على مستوى الوكالات البريدية التابعة لمؤسسة “بريد بنك”، وتجاوز الإكراهات والصعوبات التي يتم رصدها في الميدان خلال استخلاص المنح من طرف الأسر المستفيدة، والعمل على احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة في السياق الحالي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، من خلال التنسيق مع المديرين الإقليميين من أجل إخبار وتعبئة السلطات المحلية، وحث المنسقين الإقليميين للبرنامج من أجل التنسيق مع المسؤولين الإقليميين لمؤسسة “بريد بنك” لإعداد برمجة زمنية لتنفيذ هذا التحويل المالي خلال الفترة المخصصة لهذه العملية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإكراهات المجالية مع تحديد نوعية “الشباك” لتنفيذ التحويل المالي حسب كل مؤسسة تعليمية (شباك “ثابت” أو “متنقل”) وكذا استثمار أمثل “للوحدات المتنقلة” التابعة لمؤسسة “بريد بنك” خاصة لتغطية المناطق النائية؛ والعمل على تقاسم البرمجة الزمنية المصادق عليها من طرف الشريكين مع السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية المعنية بالبرنامج؛ – إخبار الأسر المستفيدة من التحويل المالي من طرف رؤساء المؤسسات التعليمية بالجدولة الزمنية لتنفيذ هذا التحويل وتسليمهم لوصل استخلاص المنحة وفق النموذج المعتمد، والذي يحدد اليوم المخصص للأداء حسب كل مؤسسة تعليمية وفق البرمجة المتوافق عليها بين الشريكين والذي يتعين على الأسرة تقديمه على مستوى الوكالة البريدية لاستلام المنحة؟ والسهر على احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة من لدن وزارة الصحة للحد من انتشار الوباء.

ودعت الوزارة كافة مديري الاكاديميات الجهوية إلى العمل على التنسيق مع السلطات المحلية وكذا توفير الظروف اللوجستية اللازمة للفرق الإقليمية من أجل تتبع تنفيذ التحويل المالي وضمان ظروف مواتية لإنجازه داخل الآجال المحددة لهذه العملية.

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