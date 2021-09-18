التجمعي مصطفى البكوري رئيسا لجماعة تطوان
نجلاء مزيان - هبة بريس
انتخب يومه السبت 18 شتنبر، مصطفى البكوري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس جماعة تطوان، خلفا للرئيس السابق محمد ادعمار عن حزب العدالة والتنمية.
و ظفر مصطفى البكوري على 41 صوتا، فيما تغيب عضو واحد عن التصويت هو محمد الشرقاوي عن حزب الاتحاد الدستوري، و امتنع عن التصويت كل من مستشارو تحالف فيدرالية اليسار، وحزب الاشتراكي الموحد، وحزب العدالة والتنمية .
وقد تم التصويت على نواب الرئيس لتشكيل المكتب الجديد المسير لجماعة تطوان، والتي أسفرت نتائجه على نفس عدد المصوتين والممتنعين.
و انتخب مصطفى البكوري رئيسا لجماعة تطوان، عقب تحالف ثمانية أحزاب سياسية بنفس المدينة، و هي: التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعهد الديمقراطي، والإنصاف.
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