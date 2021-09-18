في ظرف قياسي.. أمن جرسيف يفك لغز سرقة 30 مليون من أحد المنازل

هبة بريس - جرسيف

تعرض أحد المنازل بمدينة جرسيف ، بحر هذا الأسبوع ، لسرقة حوالي 30 مليون سنتيم ، حيث تمكنت عناصر الضابطة القضائية بالإطاحة بمشتبه فيهم في ظرق قياسي بساعات قليلة مباشرة بعد العملية.

وكشف مصدر لـهبة بريس أن الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بحرسيف، أوقفت ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم في سرقة حوالي 30 مليون سنتيم من بيت بتجزئة المهندسين يعود ملكيته لتاجر للأثاث بوسط المدينة.

وأضاف المصدر نفسه أن صاحب المنزل تقدم بشكاية لدى رجال الأمن يخبرهم بأن منزله تعرض للسرقة من طرف مجهولين اقتحموا منزله وسرقوا منه مبلغ مهم من المال.

ووفقا لما أورده مصدر الموقع، فإن الشرطة أوقفت المشتبه فيه الأول ، الذي اعترف فيما بعد بالسرقة مع شخصين آخرين تم توقيفهما أيضا ووضعهم جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعلميات من النيابة العامة المختصة.

عمليات التفتيش التي واكبت توقيف المشتبه فيهم مكنت من استرجاع جزء مهم من المبلغ المالي المتحصل من السرقة، قبل تقديمهم إلى العدالة بمحكمة الاستئناف بوجدة من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم من تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

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