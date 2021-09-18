سيناريو الشرطي رشيد شختونة كاد أن يتكرر بطنجة.. متهور يصدم رجل أمن ويواصل السير به
اس.بويعقوبي -هبة بريس
كاد سيناريو مقتل الشرطي رشيد شختونة دهسا قبل سنوات بمدينة طنجة أن يتكرر صباح اليوم السبت بعد أن عمد شخص الى صدم شرطي على مستوى شارع يوسف ابن تاشفين وسط المدينة .
المعطيات المتوفرة تؤكد أن سائقا متهورا صدم شرطي مرور بالمنطقة المذكورة بعد أن حاول هذا الأخير تحرير محضر مخالفة للسائق الذي لم يتردد في الفرار عبر دهس رجل الامن ومواصلة السير به مسافة غير يسيرة .
الشرطي ظل متشبثا بالسيارة حيث أصيب بجورح متفاوتة استدعت نقله الى المستشفى.
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3 تعليقات
كان يبقى بعيدا عنه بعض الأمتار ،ويسجل،رقم السيارة وكفى لماذا هذا التهور كله مع،المتهورين
يجب مراعات حالة السائق والظروف السوسيوجيوتاريخ إقتصادية التي يمر منها السائق ..وكل عوامل التخفيف الممكنة، قانونية أو غير قانونية…لايجب أن يحكم عليه بأكثر من 3 أشهر..ثم العفوعليه قبل النطق بالحكم..أو فقط البحث عن شهادة مرضه العقلي، وماأسهلها في المغرب..
انصح زملاىي الشرطيين اتخاد كل الحيطة والحدر اثناء مزاولة عملهم من بعض الدراجين والساىقين المتهورين الذين لا يدركون مذا الخطورة التي يشكلونها على حياتهم وعلى الغير بحيث يكون بعضهم تحت تاثير مخدر