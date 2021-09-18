العثماني: نتائج الحزب بالانتخابات غير مفهومة وغير معقولة

هبة بريس - الرباط

اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن نتائج الحزب في استحقاقات ال8 من شتنبر، غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي.

وأكد العثماني في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، أن أطروحة التصويت العقابي لا تنطبق على النتائج التي حصل عليها الحزب في هذه الاستحقاقات.

وتابع العثماني متسائلا: كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية، وكيف يتساوى ذلك في الجماعات التي دبرها الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة، وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟

وشدد على أن للحزب ثوابت لا تتزعزع، مضيفا بالقول “جميعا نعتز بالدور الذي قام به حزبنا، خدمة للوطن والمواطنين، والمصالح العليا لبلدنا، والتي جعلها فوق كل المصالح”.

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