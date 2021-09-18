العثماني: نتائج الحزب بالانتخابات غير مفهومة وغير معقولة
اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن نتائج الحزب في استحقاقات ال8 من شتنبر، غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي.
وأكد العثماني في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، أن أطروحة التصويت العقابي لا تنطبق على النتائج التي حصل عليها الحزب في هذه الاستحقاقات.
وتابع العثماني متسائلا: كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية، وكيف يتساوى ذلك في الجماعات التي دبرها الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة، وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟
وشدد على أن للحزب ثوابت لا تتزعزع، مضيفا بالقول “جميعا نعتز بالدور الذي قام به حزبنا، خدمة للوطن والمواطنين، والمصالح العليا لبلدنا، والتي جعلها فوق كل المصالح”.
17 تعليقات
مشكل العدالة و التنمية أنه لم يقبل أن مكونات الشعب كله أصبحت ترفضه في موقع التسيير أو في المعارضة
على الحزب ان يقوم باستطلاع للراي وسيرى ان التصويت ضده كان عقابيا وان تدبيره مدة ولايتين لم ترق الى طموحات المصوتين
اخطأت يوم قبلت طعن بنكيران في ظهره، سال لعابك على السلطة ولم تكن في المستوى لخدمة الوطن،بل احترام إغناء اهاليكم ومورديكم
واش ما عاقوش بالمعانات اللي تسببوا فيها للمواطنين خصوصا الطبقات المتوسطة والفقيرة.
الحمد لله الدي خلصنا من شرور اعمالكم ايها الدءاب الملتحية .اتمنى موت حزبكم الدي مرمد المواطن البسيط و زاد في كل شيء .هل تدهبون للاسواق لكي ترون مادا فعلتم بالمواطن .
ماعندوش الوجه الي يحشم
اسيادك في الدول اامتقدمة عندما يخطؤو او يفشلو يستقلو من مناصبهم وانتما عشتو فالميزيرية ومازال طامعين تشربو الدم ديال المغاربة
ofine 3emerrek fehmti chi haja ???????
كلشي مفهوم غير اللي باغي يبقى يحلم الحصيلة الكارثة ديال 10 عجاف معاكم كافية تفهمكم
العجرفة والاستعلاء واحتقان الاخر من بعد فوزكم ف 11 و 16
جاب ليكم الله انتما هما كلشي وانتم لا شيء وفيقوا
انت وزبانيتك غير مفهومين
التصويت العقابي جاء نتيجة اخطاءكم الحكومية والتي اوليتم اهمية لاصحاب رؤوس الاموال على حساب المواطن.فكل سنة نرى في القانون المالي ضراءب وجبايات جديدة بينما يتم إعفاء الشركات الكبرى بل وأعطى لهم امتيازات على حساب المواطن تحت دريعة تشجيع الاستثمارات.فمن الطبيعي معاقبة متزعم ورءيس التحالف الحكومي الدي هو العدالة و التنمية
عقاب ويا له من عقاب دمروا البلاد والعباد لا رجعة لكم ان شاء الله .ادخلوا جحوركم .إن المغاربة يسحبيوا ان يشاهدوكم .لاتفكروا في العودة إلى السياسة ادخلوا جحوركم .
هده هي مشكلتكم. نرجسيتكم الزائدة على الحدود هي السبب….
وا سيرو احشمو راه افقرتونا حسبيا الله ونعم فيكم
هههههههه يقول نتائج غير مفهومة هههههههه والله أنكم اكلخ حزب في تاريخ المغرب
عندما توهم الناس بكترة الاكاديب ،ياتي يوم تصدق فيه اكادبك۔هدا حال pjd
شويه و تجيك bouffée délirante aiguë.
شنو ألي ماشي منطقي؟؟!!
مالها maths ؟!
راها غير انتخابات… بحال القمار ديال الاحزاب.
خسرتو صافي!