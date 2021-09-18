انتخاب البامي رشيد العبدي رئيسا لمجلس جهة الرباط- سلا -القنيطرة

هبة بريس

انتخب اليوم السبت رشيد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وحصل العبدي ، الذي تقدم كمرشح فريد لشغل هذا المنصب خلال الاجتماع الذي حضره 72 عضوا من بين 75 عضوا يشكلون مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، على 63 صوتا، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع أربعة آخرون عن التصويت.

كما عرفت الجلسة انتخاب تسعة نواب للرئيس، ويتعلق الأمر على التوالي بسعد بن مبارك عن التجمع الوطني للأحرار وعزيز هلالي عن حزب الاستقلال وعادل الورديغي عن الأصالة والمعاصرة وعبد الغني باليل عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومنيرة الرحوي عن حزب الاستقلال ورشيدة فاضل عن حزب الأصالة والمعاصرة ومصطفى جوادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومحمد الحافظ عن حزب الاستقلال ونادية الرحماني عن التجمع الوطني للأحرار ، إضافة إلى كاتبة المجلس ونائبها.

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