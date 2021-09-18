إيهاب أمير

إيهاب أمير يحصد لقب أفضل مطرب شاب عربي لسنة 2021

2021-09-18 / 2:02 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

استطاع الفنان المغربي، إيهاب أمير، الفوز بجائزة أفضل مطرب شاب عربي لسنة 2021، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن فعاليات المسابقة السنوية لمهرجان الفضائيات العربية.

و تقاسم خريج ستار أكاديمي سعادته الكبيرة بهذا الفوز مع متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث نشر صورة توثق تتويجه بلقب أفضل مطرب شاب عربي لسنة 2021.

و أرفقها بتعليق جاء فيه: “الجائزة 3 على التوالي عن فئة أفضل مطرب شاب عربي، شكرا من القلب على مجهوداتكم وتصويتكم وتعبكم، عارفها ماشي ساهلة الله يخليكم ليا”.

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