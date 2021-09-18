كمال لعفو رئيسا لجماعة عين الشقف ضواحي فاس
فاز كمال لعفو صباح اليوم السبت ، عبر التحالف الثلاثي بين الحركة الشعبية و الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني الأحرار، برئاسة جماعة عين الشقف.
وحصل الرئيس كمال لعفو على 22 صوتا فيما حصل المقدم بورگبة على 6 و امتنع عضو عن التصويت.
و جاءت تشكيلة المكتب بين الحركة الشعبية و الأصالة و المعاصرة على الشكل التالي :
الرئيس : كمال لعفو
النائب الأول : بن الشيخ موني
النائب الثاني : السرغيني الهادفي
النائب الثالث : مساعد محمد
النائب الرابع : نهاد الصافي
النائب الخامس : فوزية بوخرطة
كاتب المجلس : فؤاد الخياري
نائب الكاتب : سمراء بوعزاوي
هذا وتجدر الإشارة أن حزب الأصالة و المعاصرة الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمنطقة عين الشقف تحت إشراف البرلماني ” حسن بلمقدم ” دينامو البرلمانيين بإقليم مولاي يعقوب، هو من منح كمال لعفو عن حزب الحركة الشعبية تسيير جماعة عين الشقف