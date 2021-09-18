كمال لعفو رئيسا لجماعة عين الشقف ضواحي فاس

2021-09-18 / 1:59 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

فاز كمال لعفو صباح اليوم السبت ، عبر التحالف الثلاثي بين الحركة الشعبية و الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني الأحرار، برئاسة جماعة عين الشقف.

وحصل الرئيس كمال لعفو على 22 صوتا فيما حصل المقدم بورگبة على 6 و امتنع عضو عن التصويت.

و جاءت تشكيلة المكتب بين الحركة الشعبية و الأصالة و المعاصرة على الشكل التالي :
الرئيس : كمال لعفو
النائب الأول : بن الشيخ موني
النائب الثاني : السرغيني الهادفي
النائب الثالث : مساعد محمد
النائب الرابع : نهاد الصافي
النائب الخامس : فوزية بوخرطة
كاتب المجلس : فؤاد الخياري
نائب الكاتب : سمراء بوعزاوي

هذا وتجدر الإشارة أن حزب الأصالة و المعاصرة الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمنطقة عين الشقف تحت إشراف البرلماني ” حسن بلمقدم ” دينامو البرلمانيين بإقليم مولاي يعقوب، هو من منح كمال لعفو عن حزب الحركة الشعبية تسيير جماعة عين الشقف

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