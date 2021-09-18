وجدة .. انتخاب عبد النبي بعوي رئيسا لجهة الشرق لولاية ثانية

هبة بريس - وجدة

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، تم صباح اليوم السبت 18 شتنبر الجاري، بمقر جهة الشرق بمدينة وجدة، التصويت على رئيس جهة الشرق والمكتب المسير، طبقا للمادة 12 من القانون 111.14 بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد.

وبعد تعيين رئيس الجلسة الأكبر سنا، وكاتب الجلسة الأصغر سنا طبقا للقانون التنظيمي، تم انتخاب عبد النبي بعوي، المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة، رئيسا لجهة الشرق لولاية ثانية ب 49 صوتا، فيما امتنع عضو عن التصويت ويتعلق الأمر بعضو حزب العدالة والتنمية، فيما غاب عضو عن حزب الاستقلال عن حضور أشغال الجلسة.

بعدها، وطبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي 111.14، تم التصويت على لائحة نواب الرئيس الذي قدمها الرئيس مباشرة بعد انتخابه، في غياب أية لائحة منافسة للائحة المقدمة.

وقد صوت على لائحة النواب 43 عضوا، فيما امتنع 5 أعضاء ورفض عضو واحد ، فيما انسحب عضوا من الجلسة.

وكان تشكيل المكتب المسير لجهة الشرق على الشكل التالي :

الرئيس: عبد النبي بعوي عن حزب الأصالة والمعاصرة( عمالة وجدة أنجاد).

النائب الاول : عمر حجيرة عن حزب الاستقلال( عمالة وجدة أنجاد).

النائب الثاني : صالح العبوضي عن حزب التجمع الوطني للاحرار(إقليم الناظور).

النائب الثالث : محمد بوعرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة(عمالة وجدة انجاد).

النائب الرابع : علاء الدين بركاوي عن حزب التجمع الوطني للاحرار(عمالة وجدة انجاد).

الناذب الخامس : نعيمة لحروري عن حزب التجمع الوطني للاحرار(إقليم فجيج).

النائب السادس : أسماء بوعبدلاوي عن حزب الاستقلال( إقليم بركان).

النائب السابع : صليحة حاجي عن حزب الأصالة والمعاصرة(إقليم تاوريرت).

كاتب المجلس : يوسف بلقاسم عن حزب الاستقلال(إقليم جرسيف).

نائبة الكاتب : أسماء بركيطة عن حزب الأصالة والمعاصرة(إقليم فجيج).

وفي الاخير، تلا عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق برقية الولاء مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

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