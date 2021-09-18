بآسفي والبيضاء.. الحموشي يؤشر على تعيينات بمناصب المسؤولية
قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال يوم أمس الجمعة 17 شتنبر الجاري، تعيين المراقب العام للشرطة عمر أوراغ في منصب رئيس الأمن الإقليمي بمدينة أسفي، وذلك خلفا لوالي الأمن السابق محمد الأموي.
وقد قرر المدير العام للأمن الوطني تعيين عمر أوراغ في منصب رئيس الأمن الإقليمي بأسفي، لعدة اعتبارات من بينها أنه من الكفاءات الشابة التي تحملت العديد من المسؤوليات في مجال الشرطة القضائية والبحث الجنائي، حيث سبق أن شغل منصب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وقبلها شغل نفس المنصب بولاية أمن مكناس، وهي التجربة التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير الأداء الأمني بأسفي وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين بهذه المدينة.
ويدخل تعيين المراقب العام للشرطة عمر أوراغ في منصب المسؤولية الجديد ابتداءا من يومه السبت 18 شتنبر الجاري، وذلك خلفا لوالي الأمن محمد الأموي الذي يشرف على التقاعد في الأمد المنظور.
وبالموازاة مع ذلك، قرر المدير العام للأمن الوطني تعيين ضابط الأمن الممتاز حسن فتحي في منصب نائب رئيس المجموعة الولائية للسير الطرقي بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز إجراءات السلامة المرورية وضمان جاهزية شرطة السير والجولان بمدينة الدار البيضاء.
وتروم التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ضمان التداول على مناصب المسؤولية في المرفق العام الشرطي، بما يضمن تجديد النخب الأمنية، وتحقيق النجاعة والفعالية في الأداء الشرطي.
20 تعليقات
إنه فعلا يستحق المنصب الذي عينه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله فهو الرجل المثالي وله صفات المصداقية وروح المواطنة تحية وتقدير واجلال للسيد عبد اللطيف الحموشي.
نطلب من السيد الحموشي بكثرة الأمن في انحاء المملكة المغربية وبالاخص المدن التي يكثر فيها الاجرام مثل (فاس والدار البيضاء ومؤخرا مدينة طنجة…) حتى يعم الامن والأمان والاستقرار في جميع أنحاء المملكة.
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات المراقبة في الطرق وفي الشوارع الكبرى وكذا الأزقة .ولانكرر ماحصل للفتاة في طنجة والفتاة التي تعرضت للابتزاز من طرف الاستاذ الجامعي مقابل منحها النقط . وهذا يمس بكرامتنا.فيجب عليك السيد الحموشي ان تعيد النظر في هذه الرسالة الموجه إليك. وشكرا على تفهمكم…
يريت يشبهون السيد الحموشي بصرامته وشخصيته القوية الذين يشتغلون في إدارة الأمن الوطني
المرجوا إعادة النظر في المناطق الشعبية التي يكثر فيها الاجرام وان يضعوا مركزا للشرطة في كل مكان .
يجب محاربة الرشوى لدي بعض رجال الشرطة وبالاخص الشرطة الطرقية يجب وضع كميرات لمراقبتهم حين تلبسهم بالرشوة .وهذا ما جعل الفوضي تكثر في البلاد.
يجب تطبيق القانون على شرطة المرور لأنها لاتراقب إحترام قانون السير يلاحظون الأخطاء ولا يبالين لها…….
يجب اكثار من الدوريات الأمنية وسط المدينة وبالاخص ليلا من أجل حماية المواطن .
لاتنسى السيد الحموشي ان تعطي أهمية في المدن السياحية لأنها تكثر فيها الافعال الإجرامية والارهابية.
السيد الحموشي لانعرف كيف نحارب الاشخاص الذين يستعملون السلاح الأبيض كالسيوف والسكاكين وغيرها .فهذا يسبب خطورة ورعب وهلع لذى الساكنة .
يجب على الأمن الوطني اليقضة لان الحال في البلاد لايطمئن بكثرة هذه الأفعال الإجرامية البشعة.حسببي الله ونعم الوكيل فيهم
يجب علينا ان نكون دولة الحق والقانون لان الشخص مادام يشتغل في هذآ المهام الصعب يجب عليه ان يلتزم بالقوانين . النزاهة والشفاهية والمصداقية لانه يؤدي القسم.
السيد الحموشي نطلب من سيادتك إلغاء المبارات الإمتحانية وان استعينوا سوى بالشواهد الباكلوريا او الإجازة علمية أو أدبية وشكراً
الحمد لله على الأمن الوطني في المغرب حيث أنه يقوم بمجهودات جبارة وكبيرة . مؤخراً قاموا بتفكيك عصابة اجرامية وارهابية كانوا يردون الانقلاب في المغرب ولكن بمجود الأمن والأجهزة الأمنية المخابرات استطاعت القبض عليهم.وشكرا للأمن الوطني.
يجب على الشرطي احترام قواعد وان يتحكم في رد فعله أمام المواطن ولايتصرف بعصبية ويترك القانون يأخذ مجراها . لكي لا ينفصل عن عمله.
شعارنا هو (الله الوطن الملك). وانتهى الكلام.
السيد الحموشي رجل سلطة بامنياز له كفاءات علمية مشرفة البلاد .
إنه رجل بمعنى الكلمة في صرامته فيستحق الترقيات الملكية .تبارك الله عليه .
إن السيد الحموشي يعمل المستحيل وكل جهده لتحقيق الأمن والاستقرار والهدوء لهذا الوطن .فجزاه الله خيراً على هذا العمل والاهتمام بالمواطن.
إن الزمن لم يغير شيئا ولكن السلوكات الاشخاص هي التي تتغير نحن نريد ان يراقبوا الامنين وان يحاسبوا في ارتكاب الأخطاء مثل الرشوة والفساد.لانها كارثة لايحمد عقباها .