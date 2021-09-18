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مفاوضات مغربية- إسرائيلية لإنشاء شبكة لطائرات مسيرة انتحارية

2021-09-18 / 12:34 مساءً
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هبة بريس

أفاد تقرير لموقع Africa Intelligence بأن المغرب يجري مفاوضات مع إسرائيل على مشروع يهدف إلى إنشاء قطاع خاص بتطوير وإنتاج طائرات مسيرة انتحارية.

وذكر الموقع، أن المفاوضات انطلقت منذ عدة أشهر بين المغرب وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) بشأن إمكانية إنشاء “حاضنة أعمال تجارية” ستعمل على تطوير ذخائر طائرة وطائرات مسيرة انتحارية، أي آليات ذات تكلفة منخفضة، ولا تتطلب إلا تكنولوجيات محدودة لبنائها.

وأشار الموقع إلى أن التعاون المزعوم بين الرباط وتل أبيب في هذه المسألة قد يأتي بعد أنباء مفادها أن المغرب أطلق في أوائل العام الجاري مفاوضات مع شركة BlueBird Aero Systems التابعة لـIAI الإسرائيلية، بغية اقتناء طائرات استطلاع تكتيكية مسيرة.

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