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إعادة انتخاب محمد اجديرة رئيسا لجماعة بنسليمان

2021-09-18 / 12:17 مساءً
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هبة بريس

أعيد انتخاب محمد اجديرة، عن حزب الاستقلال، اليوم السبت، رئيسا لجماعة بنسليمان .

وظفر محمد اجديرة، برئاسة المجلس بحصوله على 22 صوتا من أصل 31 ، خلال هذه الانتخابات التي حضرها ممثلو السلطات المحلية، فيما امتنع عضوان ( 2 ) عن التصويت .

وحصل زهير فضلي منافس محمد اجديرة عن حزب التجمع الوطني للاحرار، على 03 أصوات، فيما نال المهدي بنرحو المنافس الثالث ( التقدم والاشتراكية) على صوت واحد.

كما عرفت جلسة التصويت على الرئيس غياب 03 أعضاء.

وكان حزب الاستقلال قد تصدر نتائج جماعة بنسليمان بفوزه بـ 05 مقاعد من أصل 31 مقعدا مخصصا لهذه الجماعة، برسم استحقاقات ثامن شتنبر الجاري .

وحصل كل من حزب الاتحاد الاشتراكي ، والتجمع الوطني للأحرار ، والتقدم والاشتراكية على 03 مقاعد لكل حزب ، في حين نال كل من حزب الأصالة والمعاصرة، والشورى والاستقلال ، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والديمقراطيون الجدد، والعمل، والحرية والعدالة الاجتماعية، على مقعدين لكل حزب ، فيما حازت أحزاب الاتحاد الدستوري، والاتحاد المغربي للديمقراطية، وجبهة القوى الديمقراطية، والعدالة والتنمية، والخضر المغربي على مقعد واحد لكل حزب .

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