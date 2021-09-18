وشاك عبد الحفيظ رئيسا لجماعة صفرو بأغلبية ساحقة

هبة بريس - ع محياوي

فاز مرشح حزب الأحرار، النائب البرلماني وشاك عبد الحفيظ اليوم السبت وبأغلبية ساحقة، على رأس تسيير المجلس الجماعي لصفرو، ، الجلسة كانت بحضور السلطات المحلية باشا المدينة داخل مقر الجماعة الترابية لصفرو وبتتبع من عامل الإقليم ورئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة.

وقد صوت أغلبية أعضاء المجلس، خلال هذه الجلسة التي انعقدت تحت رئاسة السلطات ،لصالح انتخاب وشاك عبد الحفيظ على رأس المجلس الجماعي، وذلك بعد حصوله على 18 صوتا، معبرين بذلك عن ثقتهم الكاملة في حنكته وقدرته على قيادة سفينة المجلس، وتحقيق الإنسجام والتناغم المطلوب بين مكونات المجلس لما فيه صالح المدينة وساكنتها وكانت لائحة الوفاق بلامنتمي متألقة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة وفرضت وجودها بالمدينة .

وسيقود وشاك عبد الحفيظ لولاية ثانية سبق وأن قادها سابقا، معززا بتجربة فريدة راكمها في إدارة الشأن المحلي، والتي كانت حافلة بالإنجازات والمشاريع التنموية الكبرى، بشهادة ساكنة صفرو

الرئيس : حفيظ وشاك

النائب الاول:رشيد احمد الشريف

النائب الثاني: الحاج الداسي

النائب الثالث: حسان حيضر

النائب الرابع: سي بوشامة

النائب الخامس: منية البيضاوي

النائب السادس: مديحة الزهر

كاتب المجلس:بدر احمري

نائب الكاتب: بدر بنسعادة

السيرة الذاتية​ للرئيس الحالي المنتخب لتسيير جماعة صفرو ” وشاك عبد الحفيظ ”

السن: 63 سنة

مكان الازدياد: صفرو

المهنة: كاتب عام للمجلس الجهوي للسياحة بفاس

الحالة العائلية: متزوج

الدائرة الانتخابية: صفرو

-المسؤولية الانتخابية:

-2009 مستشار برلماني بمجلس المستشارين

-2009 نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين

-2009 رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المغربية الرومانية

-2011 النائب الاول لرئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمكتب التسويق والتصدير

-2010 عضو مجموعة الصداقة البرلمانية بين مجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس المستشارين المغربي

-2009/2003 رئيس الجماعة الحضرية لمدينة صفرو

-2000/2003 النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس بولمان

-1997/2003 نائب المقرر العام للميزانية لجهة فاس بولمان

-1997/2003 رئيس لجنة السياحة والصناعة التقليدية لجهة فاس بولمان

هدا وتجدر الإشارة أن 11عضوا تم إنسحابهم من القاعة ضمنهم “زكرياء ونزار ” من حزب الإستقلال الذي طلب تأجيل الجلسة بدون سند قانوني ، فيما ساكنة صفرو لم ترحب به في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يعطي لما كان منتظرا منه للمدينة وساكنتها إنتهت مدة صلاحيته حسب تعبيرهم .

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