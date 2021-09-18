صورة تعبيرية

جريمة بشعة في مصر.. قتلوا الأب وألقوه بالقمامة وأضرموا النار بها

2021-09-18 / 10:47 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

جريمة بشعة شهدتها منطقة حي الهرم بالجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، حيث قامت زوجة بذبح زوجها أثناء نومه بمساعدة ابنتها وخطيبها، وألقوا الجثة في القمامة وأشعلوا فيها النيران

الجريمة تمت فجرا، وفي الصباح وخلال مرور أحد الأشخاص من أسفل الطريق الدائري بالهرم للذهاب إلى عمله، فوجئ بوجود جثة متفحمة في القمامة.

على الفور تجمع أهالي المنطقة وأصابتهم حالة من الرعب بسبب بشاعة المنظر، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت وفرضت طوقا أمنيا حول الجثة، وتم استدعاء الطب الشرعي الذي حدد أن الجثة لرجل مسن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ولد وترعرع ودرس بوجدة.. محطات في حياة عبد العزيز بوتفليقة

ولد وترعرع ودرس بوجدة.. محطات في حياة عبد العزيز…

2021-09-18 / 11:35 صباحًا
Photo of واشنطن: نأسف لقرار باريس باستدعاء سفيرها

واشنطن: نأسف لقرار باريس باستدعاء سفيرها

2021-09-18 / 9:48 صباحًا
Photo of رسالة مؤثرة من محمود العارضة لأمه.. حمل لها علبة عسل

رسالة مؤثرة من محمود العارضة لأمه.. حمل لها علبة…

2021-09-17 / 11:10 مساءً
Photo of الصحة العالمية ترفض الكشف عن عدد موظفيها الذين تلقوا لقاحات

الصحة العالمية ترفض الكشف عن عدد موظفيها الذين تلقوا…

2021-09-17 / 10:39 مساءً
Photo of خطورة كبيرة”.. فرنسا تستدعي سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا

خطورة كبيرة”.. فرنسا تستدعي سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا

2021-09-17 / 9:55 مساءً
Photo of اللقاء الودي”.. محمد بن سلمان وتميم وطحنون بن زايد على البحر الأحمر

اللقاء الودي”.. محمد بن سلمان وتميم وطحنون بن زايد…

2021-09-17 / 8:22 مساءً
Photo of هولندا.. قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين

هولندا.. قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين

2021-09-17 / 12:05 مساءً
Photo of ترامب: أمريكا ستدمر في غضون 3 سنوات إذا بقي حزب بايدن في السلطة

ترامب: أمريكا ستدمر في غضون 3 سنوات إذا بقي…

2021-09-17 / 11:41 صباحًا
Photo of تحالف حزبي خماسي يمهد عمودية طنجة للجرار

تحالف حزبي خماسي يمهد عمودية طنجة للجرار

2021-09-16 / 11:21 مساءً
Photo of البيت الأبيض يعلق على سعال بايدن المتزايد

البيت الأبيض يعلق على سعال بايدن المتزايد

2021-09-16 / 11:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق