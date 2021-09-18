واشنطن: نأسف لقرار باريس باستدعاء سفيرها

2021-09-18 / 9:48 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن، مضيفا أن بلاده ستواصل العمل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بين الجانبين.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة، عن استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبيرا على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا خطة لبناء غواصات نووية للجيش الأسترالي.

ومساء الأربعاء أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم “AUKUS”، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى إلى فترة أزمة مفتوحة حيث ألغت الحكومة الأسترالية بإقامة هذه الشراكة الجديدة صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية وقررت استبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه “خيانة وطعنة في الظهر” و”قرار على طريقة” الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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‫3 تعليقات

  1. استراليا لها الحق في استبدال التعامل التجاري والعسكري مع أي دولة ويمكنها فسخ أي عقد ان وجدت عقد أفضل منه.فرنسا الإرهابية العنصرية اقتصادها مبني على استنزاف ثروات الدول الإفريقية والعربية ولكن لا تقدر مع الدول العظمى.فرنسا أسود على الدول الضعيفة وضياع أمام الدول القوية.

  3. فرنسا مسببة الفتن بين الدول العربية و الشقيقة و اقتصادها كله مبني على نهب تروات الدول الإفريفية الفقيرة و الضعيفة لعنة الله عليها

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