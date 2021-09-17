عاجل : الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في ذمة الله

هبة بريس

انتقل إلى رحمة الله، اليوم، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة، حسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية في بيان.

الرئيس السابق الذي كان يعاني من تبعات اصابته بجلطة دماغية عام 2013 غادر الحكم بعد ثورة شعبية اندلعت سنة 2019 رفضا لترشحه لعهدة خامسة.

واعتلى الراحل الحكم سنة 1999 إلى غاية استقالته تحت ضغط الحراك الشعبي.

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