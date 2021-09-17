عاجل : الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في ذمة الله
هبة بريس
انتقل إلى رحمة الله، اليوم، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة، حسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية في بيان.
الرئيس السابق الذي كان يعاني من تبعات اصابته بجلطة دماغية عام 2013 غادر الحكم بعد ثورة شعبية اندلعت سنة 2019 رفضا لترشحه لعهدة خامسة.
واعتلى الراحل الحكم سنة 1999 إلى غاية استقالته تحت ضغط الحراك الشعبي.
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9 تعليقات
اللهم اغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين
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المجرمون أعداء المغرب الشريف يموتون الواحد تلو الاخر والصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه إلى ان قيام،الساعة، والعقوبة للاخرين الكبرانات المجرمون،الذين نقطة ضعفهم هو المغرب والمغرب ديال،الأمس ليس هو مغرب اليوم احب من،احب وكره من كره
انا لله وانا اليه راجعون
بينه وبين منكر ونكير لا حاجة للتعليق على هذا العدو الذي شتت وطرد آلاف المغاربة سنة 1975
رحمه الله وغفر له
لا ادري اذا ما كان الجزائريون لهم دراية بالتحنيط مثل الفراعنة ام لا
إلى مزبلة التاريخ.كيف سيلقى ربه.
الدور على الآخرين إن شاء الله. سيتساقطون كما تتساقط أوراق الخريف.
إن كان لا يجوز على الموتى إلا الدعاء لهم فلابد من قول كلمة حق في هذا الشخص، لقد كان هو مهندس مشكل الصحراء الأول والذي عمل بكل جهده وسخر كل إمكانيات الجزائر المالية والسياسية لشرعنة وجود كيان من شداد الآفاق المرتزقة في صحراء المغرب منذ كان وزيرا لخارجية المقبور بومدين، وهما الإثنان خانا التضحيات التي قدمها المغرب للجزائر ولهما بالخصوص حيث آواهما عندما كانا فارين من المستعمر وزودهما بالمال والعتاد، وماإن استثب لهما الأمر حتى عضا يده الكريمة التي مدت لهما وللجزائر عموما بالخير، وسالت كل هذه الدماء بسببهما ولا تزال، ولولا حكمة المغرب لكانت الحرب المدمرة للطرفين التي تأتي على الاخضر واليابس، كما يريد ويتمنى ذلك اعداء الأمة الذين جندوهما حتى لايعود المغرب لسابق عزه ومجده، فالويل لمن قابل الله بدماء الأبرياء.