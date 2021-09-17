الصحة العالمية ترفض الكشف عن عدد موظفيها الذين تلقوا لقاحات

هبة بريس

مدير منظمة الصحة العالمية ينتقد دولا غنية تقوم بالتواصل مع مصنعي اللقاحات بشكل مباشر

مسؤولة في منظمة الصحة العالمية تصف المعلومات حول تلقيح موظفي المنظمة بـ”السرية”.

رفضت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، التي كثيرا ما دعت دول العالم الى تطعيم مواطنيها ضد كوفيد- 19 وأمراض أخرى، الجمعة، تحديد عدد موظفيها الذين تلقوا لقاحات.

وقالت الدكتورة مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية “لن نتمكن من الحصول على تلك المعلومات لأنها سرية”.

وفي إشارة إلى موظفي الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي “نحن لا نكشف عن هذا النوع من المعلومات. إنه شيء يقال للخدمة الطبية. لذلك للأسف لن نتمكن من كشف هذه الاعداد”.

وقالت فيلوتشي إنها ستنظر في إمكانية توفير النسب المئوية لموظفي الأمم المتحدة الذين تم تطعيمهم.

في نوفمبر تشرين الثاني، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 65 من موظفيها ثبتت إصابتهم بـالفيروس، في تأكيد لمعلومات وردت في رسالة بريد إلكتروني داخلي اطلعت عليها أسوشيتدبرس.

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