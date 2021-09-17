انتخاب عبد الواحد الراضي رئيسا لجماعة القصيبة بأغلبية ساحقة

2021-09-17 / 10:18 مساءً
1
هبة بريس

انتخب، عبد الواحد الراضي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بأغلبية ساحقة لجماعة القصيبية، بإقليم سيدي سليمان، وهو المنصب، الذي ترشح له وحيدا من دون منافس.

وعلى إثر ذلك، حصل الراضي على الأغلبية المطلقة، بعد أن صوت لصالحه 28 عضوا لولاية ثانية

وجاء المكتب على الشكل الاتي :

محمد الراضي نائبا أول للرئيس، وميلود انويكة نائبا ثانيا، وعبد الواحد خلوقي ثالثا، وأحمد لكصير نائبا رابعا، ورحمة بنثلي نائبا خامسا، وابتسام بومهدي نائبا سادسا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of احتجاجات أثناء انتخاب رئيس جماعة بتازة

احتجاجات أثناء انتخاب رئيس جماعة بتازة

2021-09-17 / 11:23 مساءً
Photo of وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بجماعة مرتيل يطعن في ثلاث وكلاء منافسين له

وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بجماعة مرتيل يطعن في ثلاث…

2021-09-17 / 9:29 مساءً
Photo of اتفاق الأحزاب الثلاثة…هل سينهي حرب الزعامات بسطات

اتفاق الأحزاب الثلاثة…هل سينهي حرب الزعامات بسطات

2021-09-17 / 9:16 مساءً
Photo of أزيد من 29 ألف مسافر استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة

أزيد من 29 ألف مسافر استعملوا مطار الشريف الإدريسي…

2021-09-17 / 9:10 مساءً
Photo of “البام” يقرر المشاركة في حكومة أخنوش

“البام” يقرر المشاركة في حكومة أخنوش

2021-09-17 / 8:51 مساءً
Photo of برازافيل: تعيين محمد بنحمو رئيسا للفيدرالية الإفريقية للأمن السيبراني

برازافيل: تعيين محمد بنحمو رئيسا للفيدرالية الإفريقية للأمن السيبراني

2021-09-17 / 8:37 مساءً
Photo of الـ”CNOPS” يقرر تعويض نفقات فحوصات الكشف عن كورونا

الـ”CNOPS” يقرر تعويض نفقات فحوصات الكشف عن كورونا

2021-09-17 / 7:24 مساءً
Photo of انتخاب عبد الرحيم العلافي رئيسا لمجلس حطان

انتخاب عبد الرحيم العلافي رئيسا لمجلس حطان

2021-09-17 / 7:07 مساءً
Photo of انتخاب عبد الله حينتي عن الأحرار رئيسا للمجلس الجماعي لورزازات

انتخاب عبد الله حينتي عن الأحرار رئيسا للمجلس الجماعي…

2021-09-17 / 7:00 مساءً
Photo of بوريطة : المغرب يجدد التأكيد على انخراطه الراسخ لفائدة السلم الإقليمي

بوريطة : المغرب يجدد التأكيد على انخراطه الراسخ لفائدة…

2021-09-17 / 6:50 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق