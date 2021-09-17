“البام” يقرر المشاركة في حكومة أخنوش
هبة بريس _ الرباط
قبل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة، المشاركة في حكومة اخنوش المقبلة
وأكد المجلس الوطني، في بيان، على “مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه”.
واعطى برلمان البام للأمين العام عبد اللطيف وهبي الضوء الاخضر لتدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ودعاه إلى تمثيل الحزب داخلها، عبر المشاركة الشخصية في تركيبتها المقبلة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
9 تعليقات
هناك مقابلة صحفية مع السي وهبي يقول فيها بالحرف انه لن يمد يده الى حزب الاحرار مهما كانت نتيجة الانتخابات ولن يشارك مع الحمامة ابدا في اي حكومة. يا عجبا للسياسيين يقولون ما لايفعلون. عندما يروا مصالحهم امامهم لا يتفكروا وعودهم ولا تبقى لديهم مبادئ
نريد المحاسبة اولا قبل المشاركة في الحكومة الجديدة…
نريد من يستحق المنصب بكفاءات ومسؤولية حتى نهاية المطاف.وهذا هو الأهم من المشاركة في حكومة اخنوش.
التغير ثم التغير والاستعجال في المحاسبة لمزانية اموال الشعب للحكومة السابقة….. وبعد ذالك تأتي المشاركة في حكومة السيد اخنوش.
أعتقد أن السيد وهبي وبدون شك سيحصل على حقيبة وزير العدل هههههههه الله
إنه يعمل المستحيل للحصول على حقيبة وزير العدل من اجل عدم محاسبته في الحكومة السابقة.ههههههه
كنا نتمنوا ان يشاركوا في الحكومة الجديدة وجوه شبابيةجديدة ذو كفاءات علمية ممتازة جدا… ولماذا تخليتم عن هذه الوجوه…..؟؟؟؟؟؟؟
السيد وهبي ربما في المستوى المطلوب وبالتوفيق للجميع…..
إن السيد وهبي وجه مشرف الحكومة الجديدة ويستطيع ان يسير مسيرته السياسية المقبلة وسيكون منصفا في حزبه.