أخنوش ووهبي وبركة

“البام” يقرر المشاركة في حكومة أخنوش

2021-09-17 / 8:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قبل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة، المشاركة في حكومة اخنوش المقبلة

وأكد المجلس الوطني، في بيان، على “مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه”.

واعطى برلمان البام للأمين العام عبد اللطيف وهبي الضوء الاخضر لتدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ودعاه إلى تمثيل الحزب داخلها، عبر المشاركة الشخصية في تركيبتها المقبلة.

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‫9 تعليقات

  1. هناك مقابلة صحفية مع السي وهبي يقول فيها بالحرف انه لن يمد يده الى حزب الاحرار مهما كانت نتيجة الانتخابات ولن يشارك مع الحمامة ابدا في اي حكومة. يا عجبا للسياسيين يقولون ما لايفعلون. عندما يروا مصالحهم امامهم لا يتفكروا وعودهم ولا تبقى لديهم مبادئ

  4. التغير ثم التغير والاستعجال في المحاسبة لمزانية اموال الشعب للحكومة السابقة….. وبعد ذالك تأتي المشاركة في حكومة السيد اخنوش.

  7. كنا نتمنوا ان يشاركوا في الحكومة الجديدة وجوه شبابيةجديدة ذو كفاءات علمية ممتازة جدا… ولماذا تخليتم عن هذه الوجوه…..؟؟؟؟؟؟؟

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