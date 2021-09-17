أخنوش ووهبي وبركة

“البام” يقرر المشاركة في حكومة أخنوش

2021-09-17 / 8:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قبل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة، المشاركة في حكومة اخنوش المقبلة

وأكد المجلس الوطني، في بيان، على “مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه”.

واعطى برلمان البام للأمين العام عبد اللطيف وهبي الضوء الاخضر لتدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ودعاه إلى تمثيل الحزب داخلها، عبر المشاركة الشخصية في تركيبتها المقبلة.

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