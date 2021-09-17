اللقاء الودي”.. محمد بن سلمان وتميم وطحنون بن زايد على البحر الأحمر

2021-09-17 / 8:22 مساءً
2
هبة بريس

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ومستشار الأمني الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، على البحر الأحمر، بحسب مسؤول سعودي.

ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي. بدر العساكر، الصورة على حسابه في تويتر، واصفا اللقاء الذي جمع الثلاثة بـ”الودي والأخوي

ويعود آخر لقاء بين أمير قطر وولي العهد السعودي إلى مايو الماضي، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب صور وبيان نشرته وسائل إعلام سعودية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن تلك الزيارة التي جاءت بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان، هدفت إلى مناقشة العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات “الاهتمام المشترك”.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of رسالة مؤثرة من محمود العارضة لأمه.. حمل لها علبة عسل

رسالة مؤثرة من محمود العارضة لأمه.. حمل لها علبة…

2021-09-17 / 11:10 مساءً
Photo of الصحة العالمية ترفض الكشف عن عدد موظفيها الذين تلقوا لقاحات

الصحة العالمية ترفض الكشف عن عدد موظفيها الذين تلقوا…

2021-09-17 / 10:39 مساءً
Photo of خطورة كبيرة”.. فرنسا تستدعي سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا

خطورة كبيرة”.. فرنسا تستدعي سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا

2021-09-17 / 9:55 مساءً
Photo of هولندا.. قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين

هولندا.. قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين

2021-09-17 / 12:05 مساءً
Photo of ترامب: أمريكا ستدمر في غضون 3 سنوات إذا بقي حزب بايدن في السلطة

ترامب: أمريكا ستدمر في غضون 3 سنوات إذا بقي…

2021-09-17 / 11:41 صباحًا
Photo of تحالف حزبي خماسي يمهد عمودية طنجة للجرار

تحالف حزبي خماسي يمهد عمودية طنجة للجرار

2021-09-16 / 11:21 مساءً
Photo of البيت الأبيض يعلق على سعال بايدن المتزايد

البيت الأبيض يعلق على سعال بايدن المتزايد

2021-09-16 / 11:02 مساءً
Photo of دعوات لمقاطعة مجموعة “هيلتون” بسبب فندق في الصين سيشيد مكان مسجد مدمر

دعوات لمقاطعة مجموعة “هيلتون” بسبب فندق في الصين سيشيد…

2021-09-16 / 10:50 مساءً
Photo of زعيم “حزب الرابطة” الإيطالي: ضقنا ذرعا بالمهاجرين

زعيم “حزب الرابطة” الإيطالي: ضقنا ذرعا بالمهاجرين

2021-09-16 / 8:03 مساءً
Photo of الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في حرب رئيس الفلبين على المخدرات

الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في حرب رئيس الفلبين على…

2021-09-16 / 7:26 مساءً

‫2 تعليقات

  1. الله احفض من هاد الثلاتة بشورطانهم و الله احفض من اي حاجة كيطبخوها اللهم قنا شرهم امييين
    انا عارف تعليقي لن ينشر كباقي التعاليق

  2. ليتعلم جراننا أن عداوتهم الدائمة للمغرب ليست شجاعة وإنما مرض نفساني سببه التعالي والتكبر والنقص الذي يحسون به إتجاه جارهم المغربي الحكيم الرزين الخلوق،أكثر من 45سنة وهم يكنون العداء لجارهم وليس العداء فحسب حتى الكراهية والحسد،هم مستعدون لبيع الجزائر بما غيخا واكن لن يعدلوا على العداء والحقد الدفين اللذين يتوارثهما أبا عن جد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق