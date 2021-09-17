الـ”CNOPS” يقرر تعويض نفقات فحوصات الكشف عن كورونا

2021-09-17 / 7:24 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في مذكرة، أنه قرر تعويض أو أداء نفقات الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوي بفيروس كورونا.

وجاء في المذكرة أنه بالنسبة لملفات طلبات التعويض التي تم إيداعها لدى التعاضديات أو ملفات طلبات التحمل الواردة على الصندوق والتي تضم كشوفات أو تشخيصات لعدوى كوفيد-19، تم القيام بها قبل 10 شتنبر الجاري، تاريخ دخول قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد تعريفة هذا الاختبار حيز التنفيذ: “يتم التعويض أو التحمل اعتمادا على الثمن المفوتر من طرف مراكز التحاليل البيولوجية على أوراق العلاج أو على الفواتير، في حدود سقف محدد في 700 درهم بالقطاع الخاص و500 درهم بالقطاع العام

و بالنسبة للتحاليل البيولوجية التي تم القيام بها ابتداء من 10 شتنبر الجاري تطبق التعريفة المرجعية المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كأساس للتعويض، بشرط الإدلاء بوصفة طبية تتضمن الكشف ضمن ملف طلب التحمل أو التعويض.

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