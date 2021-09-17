انتخاب عبد الرحيم العلافي رئيسا لمجلس حطان

2021-09-17 / 7:07 مساءً
0
هبة بريس _ خريبكة

فاز عبد الرحيم العلافي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة جماعة حطان الحضرية بأغلبية الأصوات خلال جلسة التصويت التي جرت صباح اليوم الجمعة بمقر الجماعة.

وعرفت الجلسة ذاتها انتخاب نواب الرئيس، حيث أسند منصب النائب الأول للملودي نجاع، فيما تم التصويت على محمد شكراوي لشغل مهام نائب ثانٍ، وكذا محمد نبيغ نائبا ثالثا، بالإضافة لكل من كمال لحقي ونورالدين شمكار على التوالي منصبي النائب الخامس والسادس.

هذا وكان حزب الحمامة قد فاز ب11 مقعدا، وتحالف مع الاتحاد الاشتراكي والاستقلال لتكوين أغلبية مريحة، منحته رئاسة المجلس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 29 ألف مسافر استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة

أزيد من 29 ألف مسافر استعملوا مطار الشريف الإدريسي…

2021-09-17 / 9:10 مساءً
Photo of “البام” يقرر المشاركة في حكومة أخنوش

“البام” يقرر المشاركة في حكومة أخنوش

2021-09-17 / 8:51 مساءً
Photo of برازافيل: تعيين محمد بنحمو رئيسا للفيدرالية الإفريقية للأمن السيبراني

برازافيل: تعيين محمد بنحمو رئيسا للفيدرالية الإفريقية للأمن السيبراني

2021-09-17 / 8:37 مساءً
Photo of الـ”CNOPS” يقرر تعويض نفقات فحوصات الكشف عن كورونا

الـ”CNOPS” يقرر تعويض نفقات فحوصات الكشف عن كورونا

2021-09-17 / 7:24 مساءً
Photo of انتخاب عبد الله حينتي عن الأحرار رئيسا للمجلس الجماعي لورزازات

انتخاب عبد الله حينتي عن الأحرار رئيسا للمجلس الجماعي…

2021-09-17 / 7:00 مساءً
Photo of بوريطة : المغرب يجدد التأكيد على انخراطه الراسخ لفائدة السلم الإقليمي

بوريطة : المغرب يجدد التأكيد على انخراطه الراسخ لفائدة…

2021-09-17 / 6:50 مساءً
Photo of حزب الحمامة يترأس جماعة أخفنير الترابية بأغلبية ساحقة

حزب الحمامة يترأس جماعة أخفنير الترابية بأغلبية ساحقة

2021-09-17 / 6:38 مساءً
Photo of أكادير : انتخاب التجمعي اشنكلي رئيسا لجهة سوس ماسة وهذه تشكيلة مكتب الجهة

أكادير : انتخاب التجمعي اشنكلي رئيسا لجهة سوس ماسة…

2021-09-17 / 6:35 مساءً

الاستقلال يفوز برئاسة مجلس جماعة خريبكة

2021-09-17 / 6:29 مساءً
Photo of اكاديمي : المشرع سعى إلى تأنيث المشهد السياسي و تحقيق المناصفة

اكاديمي : المشرع سعى إلى تأنيث المشهد السياسي و…

2021-09-17 / 6:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق