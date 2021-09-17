انتخاب عبد الرحيم العلافي رئيسا لمجلس حطان

هبة بريس _ خريبكة

فاز عبد الرحيم العلافي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة جماعة حطان الحضرية بأغلبية الأصوات خلال جلسة التصويت التي جرت صباح اليوم الجمعة بمقر الجماعة.

وعرفت الجلسة ذاتها انتخاب نواب الرئيس، حيث أسند منصب النائب الأول للملودي نجاع، فيما تم التصويت على محمد شكراوي لشغل مهام نائب ثانٍ، وكذا محمد نبيغ نائبا ثالثا، بالإضافة لكل من كمال لحقي ونورالدين شمكار على التوالي منصبي النائب الخامس والسادس.

هذا وكان حزب الحمامة قد فاز ب11 مقعدا، وتحالف مع الاتحاد الاشتراكي والاستقلال لتكوين أغلبية مريحة، منحته رئاسة المجلس.

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