انتخاب عبد الله حينتي عن الأحرار رئيسا للمجلس الجماعي لورزازات

هبة بريس - ورزازات

انتخب، اليوم الجمعة، عبد الله حينتي، عن التجمع الوطني للأحرار رئيسا للمجلس الجماعي لورزازات، بعد حصوله على ثقة 19 عضوا في جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لورزازات الذي يتكون من 31 عضوا، مقابل 12 صوتا لمنافسه سعيد أقداد عن حزب التقدم والاشتراكية.

كما جرى، خلال جلسة اليوم، انتخاب عبد الجليل الروماني (حزب الحركة الشعبية) نائبا أول للرئيس، وإيدار حيدي (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبا ثانيا للرئيس، والطيب موراض (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) نائبا ثالثا للرئيس، ومينة لطيفي (الحركة الشعبية) نائبة رابعة للرئيس، وكذا كاتب المجلس الجماعي لورزازات.

وكانت لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار قد حصلت على ثمانية مقاعد خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في 8 شتنبر الجاري، متبوعة بلائحة حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بمخمسة مقاعد لكل منهما، في حين حصل كل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية على مقعدين لكل واحد

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0