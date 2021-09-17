انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة لمجلس مدينة مراكش

2021-09-17 / 6:38 مساءً
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2021-09-17 / 1:54 صباحًا

تعليق واحد

  1. الحاجة لي ما تا تفهمليش فهاد الشي هو هاد الفرحة الكبيرة لي تا يفرحو هاد الناس لي فازو بالمناصب .وحسب معرفتي المتواضعة فهذا راه تكليف و ماشي تشريف حيت إلا قيطتي المسؤولية فهذا (عبئ وحمل ومسؤولية ) كبارغا تحملهوم أمام الله وأمام الناس لي دارو فيك الثقة باش تحافظلهم على أموالهم وحقوقهم وووووإذن را خاصك تحمل هم ماشي تفرح .إلا إذا كان هناك أمر اخر في نيتك لي خلاك تفرح بهاذ الشكل المبالغ فيه

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