حزب الحمامة يترأس جماعة أخفنير الترابية بأغلبية ساحقة
هبة بريس: أشعبان لحبيب
بمقر جماعة أخفنير الترابية التابعة لإقليم طرفاية ، تم صباح اليوم الجمعة انتخاب رئيس مجلس الجماعة في جو تسوده الشفافية و الديمقراطية تحت إشراف السلطة المحلية لقائد قيادة اخفنير و ممثلة عن عمالة إقليم طرفاية.
و قد جاءت تشكيلة المجلس على الشكل التالي :
الرئيس: الطاهر اعبيد الباقي
النائب الاول. : مجاطي اعلي
النائب الثاني: امهدي الحسين
النائب الثالث : فاطمة الزهرة اكريطة
النائب الرابع : فاتح محمد
كاتب : الحجالي امبارك
نائبه : لفريك الطاهر
و قد نوه السيد الرئيس المنتخب، بالثقة التي وضعت فيه لرئاسة المجلس الجماعي للاخفنير مرة أخرى .
و كما هو معلوم فقد فاز حزب التجمع الوطنى للأحرار بجماعة أخفنير الترابية، بأغلبية مريحة خولته تدبير و تسيير الجماعة برئاسة الطاهر اعبيد الباقي الذي ظل يحظى بهذه الثقة للولاية الثانية، و بإجماع جميع الأعضاء الحاضرين.