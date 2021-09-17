حزب الحمامة يترأس جماعة أخفنير الترابية بأغلبية ساحقة

هبة بريس: أشعبان لحبيب

بمقر جماعة أخفنير الترابية التابعة لإقليم طرفاية ، تم صباح اليوم الجمعة انتخاب رئيس مجلس الجماعة في جو تسوده الشفافية و الديمقراطية تحت إشراف السلطة المحلية لقائد قيادة اخفنير و ممثلة عن عمالة إقليم طرفاية.

و قد جاءت تشكيلة المجلس على الشكل التالي :

الرئيس: الطاهر اعبيد الباقي

النائب الاول. : مجاطي اعلي

النائب الثاني: امهدي الحسين

النائب الثالث : فاطمة الزهرة اكريطة

النائب الرابع : فاتح محمد

كاتب : الحجالي امبارك

نائبه : لفريك الطاهر

و قد نوه السيد الرئيس المنتخب، بالثقة التي وضعت فيه لرئاسة المجلس الجماعي للاخفنير مرة أخرى .

و كما هو معلوم فقد فاز حزب التجمع الوطنى للأحرار بجماعة أخفنير الترابية، بأغلبية مريحة خولته تدبير و تسيير الجماعة برئاسة الطاهر اعبيد الباقي الذي ظل يحظى بهذه الثقة للولاية الثانية، و بإجماع جميع الأعضاء الحاضرين.

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