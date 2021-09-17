أكادير : انتخاب التجمعي اشنكلي رئيسا لجهة سوس ماسة وهذه تشكيلة مكتب الجهة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تم انتخاب التجمعي “كريم اشنكلي” رئيسا لجهة سوس ماسة، عشية اليوم الجمعة 17 شتنبر الحاري، حيث حصل الاخير على 57 صوتا من اصل 57 مقعدا المخصصة للجهة.
و أسفرت عملية التصويت على اعضاء مكتب مجلس جهة سوس ماسة على حصول اللائحة الوحيدة التي قدمها الرئيس اشنكلي على 56 صوتا.
وجاءت تشكيلة مكتب الجهة على الشكل التالي:
النائب الأول: زينب قيوح الاستقلال
النائب الثاني: محمد اوضمين الأصالة والمعاصرة
النائب الثالث: رشيد بوخنفر الاحرار
النائب الرابع: حنان العمري الاحزار
النائب الخامس: السعدية اكردرس الأحرار
النائب السادس: حسن مرزوقي الاتحاد الإشتراكي
النائب السابع: عادل مفاكر لاحرار
النائب الثامن: محمد اوضور الأحرار
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2 تعليقات
الله يوفق لما فيه مصلحة الوطن بصفة عامة وجهة سوس ماسة بصفة خاصة.
بالتوفيق لم فيه مصلحة الوطن بصفة عامة وجهة سوس ماسة بصفة خاصة.