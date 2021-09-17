أكادير : انتخاب التجمعي اشنكلي رئيسا لجهة سوس ماسة وهذه تشكيلة مكتب الجهة

2021-09-17 / 6:35 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تم انتخاب التجمعي “كريم اشنكلي” رئيسا لجهة سوس ماسة، عشية اليوم الجمعة 17 شتنبر الحاري، حيث حصل الاخير على 57 صوتا من اصل 57 مقعدا المخصصة للجهة.

و أسفرت عملية التصويت على اعضاء مكتب مجلس جهة سوس ماسة على حصول اللائحة الوحيدة التي قدمها الرئيس اشنكلي على 56 صوتا.

وجاءت تشكيلة مكتب الجهة على الشكل التالي:

النائب الأول: زينب قيوح الاستقلال

النائب الثاني: محمد اوضمين الأصالة والمعاصرة

النائب الثالث: رشيد بوخنفر الاحرار

النائب الرابع: حنان العمري الاحزار

النائب الخامس: السعدية اكردرس الأحرار

النائب السادس: حسن مرزوقي الاتحاد الإشتراكي

النائب السابع: عادل مفاكر لاحرار

النائب الثامن: محمد اوضور الأحرار

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