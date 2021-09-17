بوريطة: إعادة الاتصال مع إسرائيل كان أمرًا مهما للغاية

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على أن إعادة الاتصال مع إسرائيل كان أمرًا مهمًا للغاية، معترفا باستمرار مواجهة التحديات.

وذكر الوزير، في كلمته باجتماع افتراضي بين ممثلي الإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، أن “اتفاقيات السلام مع إسرائيل أضفت زخما على أمن المنطقة”.

وأشاد بوريطة، بدور الولايات المتحدة في رعاية الاتفاقيات الإبراهيمية، مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات نتج عنها فتح قنوات الاتصال أمام المستثمرين ورجال الأعمال بين الأطراف الموقعة.

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