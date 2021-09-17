تسجيل 2412 إصابة و53 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2412 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 915.835 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 53 وفاة ليصل العدد إلى 13.828.
كما تم التأكد من 3624 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 876.600.
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12 تعليقات
إن هذا بلاء امتحنه لنا آلله من أجل التوبة والمغفرة. اللهم اغفر لنا ولكم اجمعين يارب وارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب يارب امين يارب
إن هذه الأرقام التي اصبحت شئ عادي جدا بالنسبة لنا سواء ارتفعت الاصابات والوفيات او انخفضت فلا تعنينا اي شيء فكل ما نرجوه من الله عزوجل ان يرفعه عنا وترجع الحياة العادية انشاءالله
بدانا نتعايش مع الوضعية الوبائية الراهنة .وتعلمنا أشياء منها كالنظافة وغيرها…. واعطتنا درسا قاسيا في التربية والأخلاق ويحب أن نأخذ العبرة منها..
لكي نرجع إلى الحياة العادية يجب علينا المساهمة في الإجراءات الإحترازية الوقائية اللازمة لحماية ارواحنا وكذا توعية ابنائنا وبناتنا اللجوء الى مراكيز التلقيح من أجل تلقيحهم وكسبهم مناعة جماعية حتى تتم عملية الدخول المدرسي بسلام.
يحتل المغرب الرتبة الرفيعة في عملية التلقيح والحمدلله على هذه النتيجة المشرفة على صعيد العالم.
لقد اصبح هذا الفيروس يحير العلماء ولحد الآن لم يجدوا له دواء رغم هذه التلقيحات للأسف الشديد فيروس كوفيد 19 غريب…….
على العموم ان مسرحية كوفيد 19 لازالت لم تنتهي بعد فالمواطن مل من المشاهد كل يوم راعوا لنفسيته لقد تدهورت بسبب ارقامكم الوهمية . اللهم ابعد عنا الغباء ….
متى سترجع الحياة الى طبيعتها ؟؟؟ على العلم ان جل المغاربة لقيحوا.ههههههههه
نلاحظ انخفاض في الإصابات والوفيات بالمقارنة مع الايام السابقة والحمدلله فيجب علينا تفادي الأخطاء وان نلتزم بالاحترازات اللازمة الوقائية وأن نأخذ الحيطة والحذر للحد من تفشي العدوى بين الناس.
إذا استنتجنا هذه الأرقام كل مرة إنخفاض الاصابات والوفيات فهي ليس في الواقع نتائج وهمية فقط .
اللهم ارحم جميع الموتى الذين ماتوا بهذا الفيروس القاتل اللهم ارحمهم واجعلهم من الشهداء وادخلهم فسيح جناتك بارب يآرب آمين يارب العالمين.
يقال ان هناك جرعة تالثة فهل هذا صحيح؟؟؟؟؟.وما فائدة اللقاحات الأولى والثانية ؟؟؟