تسجيل 2412 إصابة و53 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2412 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 915.835 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 53 وفاة ليصل العدد إلى 13.828.

كما تم التأكد من 3624 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 876.600.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0